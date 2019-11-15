وهاب: لا تفتشوا عن الحرب في براميل البارود بل في آبار النفط

قال رئيس حزب "التوحيد العربي"، الوزير اللبناني السابق، وئام وهاب، إنه حين تندلع الحروب لا تفتشوا عن الحرب في براميل البارود، بل في آبار النفط.

قال وهاب عبر حسابه في "تويتر": "‏لا تفتشوا عن الحرب في براميل البارود بل في آبار النفط حين تندلع الحروب، وتكون الحقيقة أولى الضحايا. حمى الله لبنان".

لا تفتشوا عن الحرب في براميل البارود بل في آبار النفط حين تندلع الحروب تكون الحقيقة أول الضحايا. حمى الله لبنان — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) November 15, 2019

وكان رئيس الوزراء سعد الحريري، قد استقال من رئاسة الحكومة، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أمام موجة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاجات ضد النخبة اللبنانية الحاكمة، التي يتهمها المحتجون بالمسؤولية عن الفساد المستشري في الدولة.