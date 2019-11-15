الأمن العراقي يؤكد مقتل شخص وإصابة 16 آخرين بانفجار ساحة التحرير وسط بغداد

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم الجمعة مقتل مواطن وإصابة ١٦ آخرين بانفجار عبوة قرب ساحة التحرير ببغداد.

وقال بيان للخلية، إن القوات الأمنية تجري تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

استشهاد مواطن وإصابة ١٦ آخرين بانفجار عبوة أسفل عجلة قرب ساحة التحرير ببغداد، والقوات الأمنية تجري تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث . — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) November 15, 2019

وهزت ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم الجمعة، عدة تفجيرات، كان أعنفها، انفجار تسبب بمقتل 3 متظاهرين، بحسب شهود عيان.

الحمدلله على سلامتكم

الله يشافي الجرحى ويرحم الشهداء

حسن وحسين رحم يتحدثون عن ماجرى في #ساحة_التحرير #العراق_ينتفض pic.twitter.com/TBhSGbpc3R — عثمان البشير (@othmanalbasher) November 15, 2019

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وأدت هذه الاحتجاجات إلى مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن وإصابة أكثر من 15 ألف شخص.