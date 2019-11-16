"ستاندرد آند بورز" تخفض تصنيف لبنان بفعل تنامي المخاطر المالية والنقدية

وقالت "ستاندرد آند بورز" إن تصنيف لبنان جرى خفضه إلى (‭C/CCC‬) من (‭B/B-‬)، بحسب "رويترز".

وقالت الوكالة إن تراجع الثقة في الحوكمة والاقتصاد بلبنان يؤدي إلى مسار معاكس لتدفقات داخلة للودائع إلى البنوك، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية السلبية للبنان تعكس المخاطر الخاصة بالجدارة الائتمانية للدولة بسبب تنامي الضغوط المالية والنقدية.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.