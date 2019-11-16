الجيش اليمني يعلن مقتل متسللين من "أنصار الله" في تعز

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، يوم الجمعة، مقتل عناصر من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في مواجهات بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أن "مجاميع من الحوثيين، حاولت التسلل باتجاه مواقع في جبهات الأربعين وكلابة والصرمين شمال وشرق مدينة تعز".

وأكد "إحباط محاولة الحوثيين، وإجبارهم على التراجع والفرار بعد مقتل عدد من عناصرهم".

وكان 5 من الحوثيين قتلوا وأصيب 9 آخرون، أمس الخميس، في كمين محكم نصبه اللواء 170 دفاع جوي لمتسللين من الجماعة إلى محيط مستشفى الحمد قرب جولة القصر الجمهوري شمال شرقي مدينة تعز، حسب وكالة "سبأ" التي تبث من الرياض.

وتشهد الساحة اليمنية منذ قرابة خمس سنوات معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة أهمها العاصمة صنعاء.

وفي المقابل تنفذ جماعة أنصار الله هجمات متكررة بطائرات دون طيار، وبصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وعلى أراضي المملكة.