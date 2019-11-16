"شباب وفتيات داخل استراحة".. فيديو يثير ضجة في السعودية والسلطات تتدخل

تداول ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق مشاجرة جماعية في أحد الأحياء السكنية بالمملكة.

وأفادت صحيفة "سبق" السعودية بأن الجهات الأمنية نجحت في القبض على شاب استأجر الاستراحة التي تبين أن المشاجرة حدثت فيها، وظهر في مقاطع الفيديو المتداولة.

وبدأت الجهات الأمنية، حسب الصحيفة، في اتخاذ التدابير والتحقيقات والتحريات لضبط بقية الأطراف، واتخاذ الإجراءات النظامية.

وتساءل مغردون على تويتر عن السبب الذي يجعل شبابا يتجمعون مع فتيات في استراحة، فيما استنكر كثيرون هذا "الاختلاط بين الجنسين" لكونه "منافيا للأخلاق".

مشاجرة جماعية بين الجنسبن ؟؟ ليه وكيف ولماذا تجمع ذلك الشباب بتلك الاعداد في استراحة ؟؟؟؟ واحده . الله يصلح احوالنا . — أبو مصعب العطيفي (@amosap12345) November 15, 2019

بينما رأى آخرون أن هذا ليس إلا مشاجرة جماعية وليس اختلاطا بالمعنى الذي ينافي اخلاق وعادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ، لكن بعض المغردين أصر على استخدام توصيفات مثل "انحلال أخلاقي".