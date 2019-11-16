"عين معاذ" حملة للتضامن مع صحفي فلسطيني أفقده الجيش الإسرائلي عينه... فيديو وصور

استنكرت نقابة الصحفيين اليوم الجمعة، استهداف الاحتلال للصحفي معاذ عمارنة برصاصة في العين اثناء تغطيته لمسيرة احتجاج على مصادرة الأراضي في منطقة صوريف في محافظة الخليل.

وأطلق صحفيون فلسطينيون حملة إلكترونية للتضامن مع معاذ عمارنة عبر وسم #عين _معاذ #عين_الحقيقة.

وأكد البيان أن النقابة راسلت كلا من اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين للحث على إصدار موقف تجاه "جرائم الاحتلال التي تستهدف الصحفيين الفلسطينيين".

وبدأت الحملة بنشر صحفيين لصورهم وقد أغلقوا جميعا العين اليسرى للتضامن مع معاذ.

ودعت نقابة الصحفيين لوقفة، يوم غد الأحد، للمطالبة بـ "توفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين في الضفة الغربية".