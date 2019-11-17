شركة "شمس" للطاقة تسحب بيانا سابقا عن حريق في أحد حقولها بأبوظبي

قالت شركة شمس للطاقة اليوم الأحد إنها سحبت البيان الذي أصدرته يوم السبت وقالت فيه إن حريقا شب في محطة شمس 1 للطاقة الشمسية في منطقة الظفرة بأبوظبي واصفة البيان بأنه "غير نهائي". ولم تذكر الشركة تفاصيل أخرى.

وكانت الشركة الإماراتية أفادت في وقت سابق أمس السبت باندلاع حريق في المحطة، مشيرة إلى أنه تم إخماده دون وقوع إصابات، بحسب "رويترز".

وجاء في بيان الشركة ، إن فرق الإطفاء وإدارة الدفاع المدني بأبو ظبي أخمدت الحريق في المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بالإمارة، مشيرة إلى أنه لم ترد أنباء عن أي إصابات.

وتمثل "شمس 1" واحدة من أضخم محطات الطاقة الشمسية المركزة في العالم والأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

وتصل قدرة هذه المحطة للطاقة الشمسية المركزة 100 ميغاوات، وتم إنشاؤها في المنطقة الغربية من إمارة أبو ظبي في مارس 2013، فيما بلغت تكلفة بنائها 600 مليون دولار أمريكي.