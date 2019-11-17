محمد بن راشد ومحمد بن زايد يفتتحان "معرض دبي الدولي للطيران 2019"

افتتح محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ظهر اليوم "معرض دبي الدولي للطيران 2019" الذي تستضيفه دبي في مدينة المعارض بمطار آل مكتوم الدولي ويستمر حتى 21 نوفمبر الجاري.