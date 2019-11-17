مصرع 4 أشخاص بانهيار برج كهرباء جنوب القاهرة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، مصرع 4 أشخاص جراء انهيار برج كهربائي بمحافظة الجيزة جنوب غرب العاصمة القاهرة.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان، "توفي 4 مواطنين وأصيب 3 آخرين، اليوم، إثر حادث انهيار برج كهرباء بمحطة سقيل مركز أوسيم بـ6 أكتوبر"، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

من جانبها، قالت وزارة الكهرباء في بيان لتوضيح ملابسات الحادث أنه "أثناء فك أحد الأبراج جهد 220 كيلوفولت غير المستخدمة داخل محطة غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء، عن طريق أحد المقاولين التابعين للقطاع الخاص، والمتعاقد معه لرفع البرج القديم، سقطت أجزاء من هذا البرج على بعض العاملين التابعين للمقاول، مما أدى إلى حدوث إصابات لهم وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى".

وتابعت وزارة الكهرباء: "تؤكد الوزارة على عدم تأثر الشبكة الكهربائية بما حدث، إذ أن هذا البرج قديم وغير مستخدم".

ومن المقرر أن تستمع النيابة العامة المصرية لأقوال شهود العيان حول الواقعة، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، والاستفسار عن إمكان سماع أقوالهم للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.