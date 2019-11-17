بالصور... التفاصيل الكاملة لحادث انهيار برج كهرباء "ضغط عالي" في مصر

أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حقيقة ما تداولته، اليوم الأحد، عدد من المواقع الإلكترونية والجهات الإعلامية حول ملابسات سقوط برج كهرباء "ضغط عالي" بقرية سقيل، التابعة لمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان، إنه أثناء فك أحد الأبراج جهد 220 كيلوفولت غير المستخدمة داخل محطة غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء عن طريق أحد المقاولين التابعين للقطاع الخاص والمتعاقد معه لرفع البرج القديم سقطت أجزاء من هذا البرج على بعض العاملين التابعين للمقاول".

وأضاف البيان "أدى ذلك إلى حدوث إصابات لهم وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى".

وأشار البيان إلى "تأكيد الوزارة على عدم تأثر الشبكة الكهربائية بما حدث؛ حيث إن هذا البرج قديم وغير مستخدم".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة المصرية عن وفاة 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين، اليوم، نتيجة للحادث.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة أنه "فور وقوع الحادث تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى مستشفيي أوسيم المركزي وإمبابة العام، مشيرا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وجروح وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدا ان جميع الحالات تتلقى الرعاية والعلاج اللازم، فيما تم نقل المتوفين لمستشفى أوسيم".

وأضاف أن "الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وجهت وكيل وزارة الصحة بالجيزة فور وقوع الحادث بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع تقرير تفصيلي بحالات المصابين والإجراءات الطبية المتخذة، كما اطمأنت على مخزون أكياس الدم وتوافر مخزون استراتيجي كافٍ بالمستشفيات".

وأكد مجاهد أنه "تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة الجيزة طبقاً لتوجيهات الوزيرة وأن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجاري متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية".

وفي وقت سابق اليوم، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بسقوط برج كهرباء بقرية سقيل بمركز أوسيم وسقوط ضحايا ما بين وفيات ومصابين.

وأفاد مصدر أمني مسؤول بأن فرق الإنقاذ انتشلت الجثامين ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ومن المقرر أن تستمع النيابة العامة المصرية لأقوال شهود العيان حول الواقعة، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، والاستفسار عن إمكان سماع أقوالهم للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.