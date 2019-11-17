الأربعاء... خطاب هام ومصيري للملك سلمان

يلقي العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، خطابه السنوي في مجلس الشورى المقبل، الأربعاء، وذلك في مستهل أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة للمجلس.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الشورى السعودي، الدكتور عبد الله آل الشيخ، عن اعتزازه بمناسبة تشريف خادم الحرمين الشريفين للمجلس، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأشار إلى أن كلمة الملك سلمان ترسم معالم السياسة للمملكة، وتحدد منطلقات العمل لمجلس الشورى.

وأضاف: "بدعم القيادة وبتعاون الجهات الحكومة، عقد المجلس 65 جلسة في سنته الثالثة من الدورة السابعة، وأصدر 262 قرارا رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين".

وكان الملك سلمان أكد خلال خطابه في بدء أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي العام الماضي، على السياسات المالية للمملكة، بما في ذلك تحقيق التوزان بين ضبط الإنفاق ورفع كفاءته وبين دعم النمو الاقتصادي.

وشدد الملك على أن "المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفاعلة، والمرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة".

كما أشار العاهل السعودي في كلمته العام الماضي، إلى أنه وجه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل.