حمدوك: النرويج تدعم التغيير الديمقراطي في السودان

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن النرويج تبذل جهودا مستمرة لدفع عملية السلام وتحقيق الاستقرار في السودان.

وذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم الأحد، وقالت: "ثمن رئيس مجلس الوزراء، الدور الذي ظلت تضطلع به النرويج في دعم التغيير السياسي والتحول الديمقراطي، ومجهوداتها المستمرة في دفع عملية السلام وتحقيق الاستقرار بالبلاد".

حمدوك يشيد بدعم النرويج للتغيير بالبلاد



ثمَّن رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك الدور الذي ظلت تضطلع به النرويج في دعم التغيير السياسي والتحول الديمقراطي، ومجهوداتها المستمرة في دفع عملية السلام وتحقيق الاستقرار بالبلاد. pic.twitter.com/ic03k9tYMh — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) November 17, 2019

وأضافت: "جاء ذلك لدى لقائه اليوم الخبير الاقتصادي العالمي إيرك رينارد، الذي يزور البلاد هذه الأيام، وذلك بحضور السفير النرويجي بالخرطوم بارد هوبلاند".

وأوضح حمدوك أن "زيارة إيريك للسودان جاءت في وقتها معربا عن أمله في أن يساهم بفكره وبما لديه من خبرات عالمية في الدفع بالنهضة الاقتصادية بالبلاد".

في الدفع بالنهضة الاقتصادية بالبلاد.



من جانبه أوضح البرفيسور / ايرك أن السودان قادر على النهوض اقتصادياً في وقت وجيز إذا ما أحسن توظيف الإمكانيات والموارد الهائلة التي يتمتع بها.#السودان #سونا — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) November 17, 2019

وتابعت: "من جانبه أوضح إيرك أن السودان قادر على النهوض اقتصاديا في وقت وجيز، إذا ما أحسن توظيف الإمكانيات والموارد الهائلة التي يتمتع بها".

ويشهد السودان حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم 11 أبريل/ نيسان الجاري، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم، تلاه تشكيل مجلس سيادي برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

ووقّع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، يوم 17 أغسطس / آب 2019، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، وجرى التوقيع على الوثيقة في الخرطوم، وسط حضور عربي وأفريقي واسع، وتولى عقب ذلك عبد الله حمدوك رئاسة الحكومة السودانية.