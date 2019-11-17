تسجيل
20:25 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    طائرة مدنية

    الحكومة الليبية المؤقتة تهدد بالتصعيد في حال لم تفرج إدارة مطار مصراتة عن طائرة مدنية

    © Sputnik . YouTube
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    هددت الحكومة الليبية المؤقتة، شرقي البلاد، اليوم الأحد، باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال لم تفرج إدارة مطار مصراتة عن طائرة تحتجزها تابعة للخطوط الجوية الليبية، في أحدث تجليات أزمة متواصلة بين السلطات الليبية في شرق البلاد وغربها.

    بنغازي - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الحكومة المؤقتة "أمهل الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد حاتم العريبي، القائمين على مطار مصراتة ساعات للسماح لطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية تابعة لمكتب بنغازي بالمغادرة إلى مطار بنينا بنغازي بعد انتهاء عملية الصيانة الدورية التي تمت للطائرة في مصراتة بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالشركة".

    وأكد الناطق "عزم الحكومة المؤقتة اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال لم يستجب القائمون على المطار لأمر إرجاع الطائرة"، "مؤكدا الحد من حرية مطار مصراتة في تسيير رحلاته المتجهة إلى كل من الإسكندرية وعمان وجدة والخرطوم قبل هبوطها في مطار بنينا للتفتيش وفقا للسياق المتبع والإجراءات المعمول بها".

    طائرة
    CC0 / pixabay
    مطار مصراتة يحتجز طائرة تابعة للخطوط الليبية توجهت إلى هناك للصيانة
    وقال الناطق الرسمي باسم الخطوط الجوية الليبية إن سلطات مطار مصراتة تحتجز طائرة تابعة للشركة اتجهت إلى هناك بغرض الصيانة.

    وقال الناطق عز الدين يوسف المشنون، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "طائرة الخطوط الليبية الجوية احتجزت في مطار مصراتة الدولي من قبل مساعد مدير مطار مصراتة حسين بلاعة، ولا تزال حتى الآن، ممنوعة من الإقلاع".

    وتابع "الطائرة يوجد بها عطل فني، لذلك لزم أن ترسل إلى أقرب مطار من أجل صيانتها، حيث قمنا بإرسالها إلي مطار مصراتة، وقام الفنيون التابعون لشركة الخطوط الجوية الليبية هناك بأعمال الصيانة بالكامل".

    وأردف المشنون "لكن عند الانتهاء من أعمال الصيانة لتستعد للإقلاع، قامت إدارة مطار مصراتة باحتجازها ورفضوا إقلاعها"، موضحا أن "طائرة الخطوط الجوية الليبية تعتبر الوحيدة في المنطقة الشرقية، وتعمل على نقل الركاب من وإلى كل من عمان والإسكندرية وتونس، وحتى اللحظة لا تزال رهن الاحتجاز بمطار مصراتة".

    وحول عدم وجود خبراء وفنيين لصيانة الطائرات في مطار بنينا الدولي شرقي البلاد، قال الناطق باسم الخطوط الجوية الليبية، "لدينا مهندسون للصيانة ولكن للأسف لا توجد لدينا المعدات والآليات وقطع الغيار الكافية للصيانة، وهذا ما جعلنا نرسلها إلى أقرب مطار".

    وأصدرت هيئة المواصلات والنقل التابعة للحكومة الليبية المؤقتة شرقي البلاد قرارا بإلزام شركات الطيران العاملة في ليبيا بهبوط رحلاتها القادمة من مطار مصراتة ومعيتيقة، المتجهة إلى الأردن ومصر والسودان والسعودية، بالهبوط في مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي لإتمام الإجراءات الأمنية والجمركية.

    ولفتت مصلحة الطيران المدني التابعة للهيئة، في كتاب وجهته إلى شركات الطيران يوم الأربعاء الماضي، بأنه سيتم تنفيذ هذا الإجراء اعتباراً من  الخميس الماضي 14 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

    مطار معيتيقة الدولي في طرابلس في ليبيا
    © REUTERS / HAZEM AHMED
    ليبيا... إغلاق مطار "مصراتة الدولي" بشكل مؤقت جراء قصف جوي
    وفي وقت سابق أعلنت وزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني بالعاصمة طرابلس أن مصلحة الطيران المدني التابعة للحكومة الموقتة قد أجبرت طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية كانت متجهة إلى الأردن من مطار مصراتة على الهبوط بمطار بنينا في مدينة بنغازي، الخميس الماضي، بعد يوم من إعلان الحكومة المؤقتة عزمها تنفيذ هذا الإجراء.

    وأعربت الوزارة في بيان لها عن "إدانتها واستنكارها لما وصفته بالتصرف غير المسؤول الصادر عن مصلحة الطيران المدني  بالحكومة المؤقتة غير الشرعية، بإجبار طائرة الخطوط الجوية الليبية رحلة رقم (LN282) على الهبوط بمطار بنينا، والتي تحمل على متنها 105 ركاب وإنزالهم.

    انظر أيضا:

    الجيش الليبي يعلن تدمير منشآت دفاعات جوية "تركية" في مصراتة
    سلاح الجو الليبي يقصف الكلية الجوية في مصراتة
    ليبيا... إغلاق الملاحة الجوية مؤقتا في مطار مصراتة الدولي
    الكلمات الدلالية:
    الخطوط الجوية الليبية, مصراتة, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مقدمة الرامج التلفزيونية الروسية ريغينا تودورينكو، الحائزة على جائزة امرأة العام 2019، بعد انتهاء حفل توزيع الجوائز في مسرح الموسيقى غيليكون-أوبرا في موسكو
    البندقية تغرق ولبنان يقاوم... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    القيادة العسكرية الأوكرانية تشتكي من صواريخ روسيا في البحر الأسود
    أوكرانيا ترى صواريخ "كاليبر" في كل مكان
    إنفوجرافيك - 13 معلومة عن صواريخ بوك إم 2 الروسية
    13 معلومة عن صواريخ "بوك إم 2" الروسية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك