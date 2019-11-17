الحكومة الليبية المؤقتة تهدد بالتصعيد في حال لم تفرج إدارة مطار مصراتة عن طائرة مدنية

هددت الحكومة الليبية المؤقتة، شرقي البلاد، اليوم الأحد، باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال لم تفرج إدارة مطار مصراتة عن طائرة تحتجزها تابعة للخطوط الجوية الليبية، في أحدث تجليات أزمة متواصلة بين السلطات الليبية في شرق البلاد وغربها.

بنغازي - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الحكومة المؤقتة "أمهل الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد حاتم العريبي، القائمين على مطار مصراتة ساعات للسماح لطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية تابعة لمكتب بنغازي بالمغادرة إلى مطار بنينا بنغازي بعد انتهاء عملية الصيانة الدورية التي تمت للطائرة في مصراتة بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالشركة".

وأكد الناطق "عزم الحكومة المؤقتة اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال لم يستجب القائمون على المطار لأمر إرجاع الطائرة"، "مؤكدا الحد من حرية مطار مصراتة في تسيير رحلاته المتجهة إلى كل من الإسكندرية وعمان وجدة والخرطوم قبل هبوطها في مطار بنينا للتفتيش وفقا للسياق المتبع والإجراءات المعمول بها".

وقال الناطق الرسمي باسم الخطوط الجوية الليبية إن سلطات مطار مصراتة تحتجز طائرة تابعة للشركة اتجهت إلى هناك بغرض الصيانة.

وقال الناطق عز الدين يوسف المشنون، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "طائرة الخطوط الليبية الجوية احتجزت في مطار مصراتة الدولي من قبل مساعد مدير مطار مصراتة حسين بلاعة، ولا تزال حتى الآن، ممنوعة من الإقلاع".

وتابع "الطائرة يوجد بها عطل فني، لذلك لزم أن ترسل إلى أقرب مطار من أجل صيانتها، حيث قمنا بإرسالها إلي مطار مصراتة، وقام الفنيون التابعون لشركة الخطوط الجوية الليبية هناك بأعمال الصيانة بالكامل".

وأردف المشنون "لكن عند الانتهاء من أعمال الصيانة لتستعد للإقلاع، قامت إدارة مطار مصراتة باحتجازها ورفضوا إقلاعها"، موضحا أن "طائرة الخطوط الجوية الليبية تعتبر الوحيدة في المنطقة الشرقية، وتعمل على نقل الركاب من وإلى كل من عمان والإسكندرية وتونس، وحتى اللحظة لا تزال رهن الاحتجاز بمطار مصراتة".

وحول عدم وجود خبراء وفنيين لصيانة الطائرات في مطار بنينا الدولي شرقي البلاد، قال الناطق باسم الخطوط الجوية الليبية، "لدينا مهندسون للصيانة ولكن للأسف لا توجد لدينا المعدات والآليات وقطع الغيار الكافية للصيانة، وهذا ما جعلنا نرسلها إلى أقرب مطار".

وأصدرت هيئة المواصلات والنقل التابعة للحكومة الليبية المؤقتة شرقي البلاد قرارا بإلزام شركات الطيران العاملة في ليبيا بهبوط رحلاتها القادمة من مطار مصراتة ومعيتيقة، المتجهة إلى الأردن ومصر والسودان والسعودية، بالهبوط في مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي لإتمام الإجراءات الأمنية والجمركية.

ولفتت مصلحة الطيران المدني التابعة للهيئة، في كتاب وجهته إلى شركات الطيران يوم الأربعاء الماضي، بأنه سيتم تنفيذ هذا الإجراء اعتباراً من الخميس الماضي 14 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني بالعاصمة طرابلس أن مصلحة الطيران المدني التابعة للحكومة الموقتة قد أجبرت طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية كانت متجهة إلى الأردن من مطار مصراتة على الهبوط بمطار بنينا في مدينة بنغازي، الخميس الماضي، بعد يوم من إعلان الحكومة المؤقتة عزمها تنفيذ هذا الإجراء.

وأعربت الوزارة في بيان لها عن "إدانتها واستنكارها لما وصفته بالتصرف غير المسؤول الصادر عن مصلحة الطيران المدني بالحكومة المؤقتة غير الشرعية، بإجبار طائرة الخطوط الجوية الليبية رحلة رقم (LN282) على الهبوط بمطار بنينا، والتي تحمل على متنها 105 ركاب وإنزالهم.