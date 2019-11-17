مصارف لبنان تحدد الحد الأقصى للسحب الأسبوعي للحسابات الجارية بالدولار

قررت جمعية مصارف لبنان، اليوم الأحد، وضع 1000 دولار كحد أقصى للسحب الأسبوعي للحسابات الدولارية الجارية ضمن إجراءات أخرى بالتنسيق مع مصرف لبنان لمواجهة الأزمة المالية المتزامنة مع احتجاجات دائرة منذ الشهر الماضي ضد الطبقة السياسية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للجمعية إنها: قررت "تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل ألف دولار أمريكي كحد أقصى أسبوعيا لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار"، مشيرة على أنه "لا قيود على الأموال الجديدة المحولة من الخارج، ولا على تداول الشيكات والتحاويل واستعمال بطاقات الائتمان داخل لبنان".

كما تشمل الإجراءات "دعوة الزبائن إلى تفضيل استعمال بطاقات الائتمان، وخصوصا بالليرة اللبنانية، لتأمين حاجاتهم".

وذكرت الجمعية أن الإجراءات تهدف إلى "تسهيل وتوحيد وتنظيم عمل الموظفين اليومي في ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة التي تعيشها البلاد"، وأن اتخاذها "أملاه الحرص الشديد على مصالح العملاء والمصلحة العامة لتجاوز الظروف القائمة".