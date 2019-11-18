رئيس لجنة الأسرى في "أنصار الله": أداء المبعوث الأممي لم يرتق للمستوى المطلوب

انتقد القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عبد القادر المرتضى، اليوم الاثنين، أداء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، معتبرا أنه لم يرتق للمستوى المطلوب.

القاهرة – سبوتنيك. ووفقا لصحيفة "الثورة" اليومية، التي تديرها الجماعة، قال المرتضى، وهو رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة "أنصار الله" وعضو وفدها المفاوض: "كل المقترحات التي قدمها المبعوث الأممي بشأن ملف الأسرى وافقنا عليها ورفضها الطرف الآخر "الحكومة اليمنية".

وأضاف: "بادرنا بإطلاق مئات الأسرى من طرف واحد لإثبات حسن النوايا والدفع بالاتفاق إلى حيز التنفيذ، والطرف الآخر يتعامل مع ملف الأسرى كملف سياسي وليس إنساني".

واتهم المرتضى، الحكومة اليمنية بارتكاب جرائم بحق أسرى الجماعة، وقال "كل جريمة بحق الأسرى تم رفعها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لكنها للأسف الشديد تبرر عدم قدرتها على التحرك بعدم سماح التحالف للجانه بزيارة السجون".

وتابع: "نتخاطب مع المنظمات من خلال رفع التقارير الموثقة عن كل الجرائم المرتكبة بحق الأسرى مدعومة بشهادات أقاربهم من دون أن نتلقى ردا منها حتى الآن"، لافتا إلى "وجود المئات من المعتقلين على خلفية مذهبية، في سجون (الحكومة اليمنية)، بعضهم من المرضى والطلاب والحجاج والتجار وغيرهم، وذلك بسبب سفرهم عبر مأرب وعدن بعد إغلاق مطار صنعاء الدولي".

وكان رئيس لجنة الأسرى في "أنصار الله"، أعلن في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إتمام 300 عملية تبادل أسرى مع الجيش اليمني، عبر وساطات وتفاهمات محلية منذ منتصف العام 2015، تم بموجبها تحرير 7 آلاف أسير من الطرفين.

وتبادلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، إلا أن تنفيذها لا يزال متعثرا كما هو حال اتفاق إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، وإعلان تفاهمات تعز، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ.