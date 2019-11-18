تسلل "داعشي" شرق تدمر والحربي الروسي يلاحق فلولهم حتى الحدود العراقية

اندلعت اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش السوري وبين مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في محيط بادية السخنة شرق مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المسلحين.

قال مراسل "سبوتنيك" في حمص إن وحدات من الجيش السوري اشتبكت، اليوم الاثنين، مع مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، حاولت الاعتداء على إحدى نقاط الجيش في المنطقة.

ونقل المراسل عن مصدر ميداني قوله إن المجموعة المسلحة تسللت باتجاه نقاط الجيش السوري في محيط بادية السخنة، ووقعت في كمائن متقدمة، حيث تعاملت معها وحدات الجيش السوري بعدة وسائط نارية، ليتطور الموقف إلى اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المسلحين وانسحاب من تبقى منهم باتجاه الحدود العراقية.

وأضاف المصدر أن الطيران الحربي الروسي ساند وحدات الجيش ونفذ عدة غارات جوية لاحقت فلول خلايا "داعش" ما أسفر عن تدمير ثلاث آليات بمن فيها من إرهابيين.

ولفت المصدر إلى أن وحدات من الجيش السوري والقوى الرديفة تقوم بشكل دوري بعملية تمشيط وتطهير لمنطقة بادية السخنة بحثا عن خلايا تنظيم "داعش" التي لا تزال تختبئ في الصحراء وتحاول تنفيذ هجمات باتجاه مواقع الجيش السوري في المنطقة.