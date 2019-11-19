النيابة العامة السعودية تكشف تفاصيل جديدة بشأن قضايا فساد

ووفقا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، ومن المنتظر معاقبة المتهمين بالسجن لمدد يتجاوز مجموعها 55 عاما، وعقوبات مالية تتجاوز الأربعة ملايين ريال.
واشترك معه في بعض جرائمه عدد من الموظفين العاملين تحت إدارته، واستغلوا وظائفهم ونفوذهم لأجل مصالحهم الشخصية، وصدرت بحقهم أحكام متفرقة بإدانتهم باتهامات منسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة ومعاقبتهم على ذلك بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال.
كما أدين رجل أعمال برشوة موظفين عامين عن طريقه مباشرة وعن طريق شركته وموظفيها، وذلك من أجل إخلالهم بواجبات ونزاهة الوظيفة العامة.
وأدين أيضا بالعمل في نشاط تجاري غير مرخص له، وتزوير محررات، وأكل أموال الناس بالباطل، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 16 عاماً، بالإضافة إلى عقوبات مالية.
وامتدت الأحكام القضائية الصادرة، طبقا لما طالبت به النيابة العامة، إلى عدد من الكيانات التجارية، وذلك بتغريمها ماليا وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محدودة وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)