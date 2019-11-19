السيسي: الشراكة مع ألمانيا تمتد من أفريقيا إلى الجوار الأوروبي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن التأثير الإيجابي للشراكة مع ألمانيا تمتد من أفريقيا إلى الجوار الأوروبي، مشيرا إلى أن قضية الاستثمار تمثل أهمية بالغة للدول.

وأضاف السيسي، اليوم الثلاثاء: "يسعدني أن أشاركم مجددا في هذا الاجتماع المهم "قمة مجموعة العشرين" وأشكر المنظمين القائمين عليه"، بحسب ما ذكرته صحيفة "الأهرام" المصرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات السيسي جاءت خلال كلمته في الجلسة غير الرسمية للاستثمار المنعقدة على هامش قمة مجموعة العشرين وأفريقيا.

وقالت إن الرئيس المصري عبر عن سعادته بذلك، لما تمثله قضية جذب الاستثمارات من أهمية بالغة.

وأوضح السيسي أنه "يجب إدارك أن التأثير الإيجابى للشراكة يمتد من أفريقيا إلى الجوارالأوروبي".

وجه سفير ألمانيا في القاهرة سيريل جان نول، في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، دعوة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في مؤتمر "مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا".

وبحسب الصفحة الرسمية لوكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية، على "فيسبوك"، فإن المؤتمر يشهد حضور عدد من القادة الأفارقة وممثلي القطاع الخاص في أفريقيا، ودول "مجموعة العشرين.

وقال السفير الألماني، حينها: "هذه المبادرة تستهدف دعم اقتصاديات الدول الأفريقية، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات، التي تسرع من نمو هذه الاقتصاديات، ومصر لديها علاقات متميزة مع محيطها الأفريقي والآسيوي"، مشيرا إلى أن رئاستها للاتحاد الأفريقي ستسهم في إطلاق المبادرات لدعم الاقتصاديات الأفريقية".