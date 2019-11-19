فلسطين توجه ثلاث رسائل إلى الأمم المتحدة بعد الإعلان الأمريكي

بعث المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأم المتحدة، رياض منصور، ثلاث رسائل إلى الأمم المتحدة، لإدانة الإعلان الأمريكي "غير القانوني بشأن الاستيطان الإسرائيلي".

وقال المندوب الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الأمن سيعقد جلسة يوم غد الأربعاء، حول القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الموقف الأمريكي المنافي للقانون والشرعية الدولية، سيكون محور النقاش في هذا الاجتماع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "منصور بعث ثلاث رسائل لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة، أعرب فيها عن "موقف فلسطين الرافض لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وأعلن رياض منصور أنه بدأ سلسلة من المشاورات مع أعضاء مجلس الأمن، بدءا بالعضو العربي في المجلس، دولة الكويت، لحشد المواقف الدولية في المجلس للتصدي للإعلان الأمريكي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تعارض موقف الإدارات الأمريكية السابقة من إنشاء المستوطنات الإسرائيلية، وباتت تعتبر أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عمل لا يتعارض مع القانون الدولي.