السيسي: مصر لديها خمسة ملايين لاجئ

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تغلبت على جزء كبير من التحديات المزمنة التي كانت تواجهها في السابق.

واستشهد الرئيس السيسي بقطاع الكهرباء، مؤكدا إنفاق ما يقرب من 60 مليار دولار حتى يكون قطاع الكهرباء المصري عابرا للدول والقارات سواء داخل إفريقيا أو إلى آسيا وأوروبا؛ بحسب الموقع الإلكتروني لـ"بوابة الأهرام".

وأوضح السيسي أن مصر بات لديها شبكة متطورة بكل ما تعنيه الكلمة، وأصبح لديها احتياطي من الطاقة الكهربائية يقدر بـ 20%.

كما تطرق السيسي في مداخلة له خلال قمة مجموعة العشرين بالشراكة مع إفريقيا إلى مجال البنية التحتية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية نجحت في إنشاء 7 آلاف كيلومتر طرق من خطة تتضمن 9 آلاف كيلومتر، وذلك بهدف ربط الدولة المصرية ببعضها البعض، وربطها بدول الجوار في إفريقيا .

واستعرض الرئيس أيضا ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أنه منذ شهر سبتمبر/أيلول عام 2016 لم يخرج فرد واحد عبر الأراضي المصرية إلى أوروبا في هجرة غير شرعية، وذلك في إطار حرص مصر على مكافحة هذه الظاهرة.

ولفت السيسي إلى أن مصر لديها 5 ملايين لاجئ يتمتعون بكافة حقوق المواطن المصري، مشيرا إلى أن اللاجئين في مصر من دول إفريقية وعربية.

وعرض الرئيس خلال القمة، الجهود المصرية في ملف مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن مصر تغلبت على الإرهاب بشكل كبير، إلا أنها دفعت تكلفة كبيرة جراء إجراءات مكافحة هذه الظاهرة.

وأوضح الرئيس أن الإرهاب في سوريا وليبيا أصبح له تأثير كبير على المنطقة، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بفاعلية لمواجهته، وإلا فسيكون له تأثير أكثر خطورة.

وفي إطار متصل، أكد الرئيس أنه بسبب حالة الاستقرار التي باتت تتمتع بها مصر ارتفعت معدلات السياحة إلى أعلى معدل لها، لتصل إلى 10 أضعاف معدلاتها منذ 10 سنوات.

وحول إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر، أكد الرئيس السيسي أن الاقتصاد المصري شهد تطورات إيجابية جراء خطوات الإصلاح الاقتصادي، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية الكبرى التي تتابع خطوات الإصلاح الاقتصادي المصري.

كما تطرق الرئيس إلى تحدي النمو السكاني، مشيرا إلى أنه تحدٍ كبير يواجه مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تواجه صعوبة في إجراءات تحديد النسل ولم يستطع أي رئيس سابق مواجهة هذا التحدي.