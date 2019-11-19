مستشفيات الرياض تستقبل 2372 حالة خلال ساعات... وهذا هو السبب

وأوضحت صحة الرياض، بحسب موقع صحيفة "سبق" السعودية أنها "رفعت من جاهزية مستشفياتها لاستقبال حالات الأزمات التنفسية نتيجة للتقلبات الجوية، والحالة المطرية التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية".

وقال علي بن سليمان مساعد المدير العام للخدمات العلاجية إن جميع مستشفيات المنطقة كانت على أُهبة الاستعداد لاستقبال الحالات الطارئة التي تعاني مشكلات تنفسية أو أزمات ربو نتيجة للحالة المطرية والتقلبات الجوية.

وأكد المسؤول على أنه بلغ عدد حالات الأزمات التنفسية في أقسام الطوارئ بمستشفيات محافظات منطقة الرياض 2372 حالة، منها 780 حالة من الرجال، و643 حالة من النساء، و949 حالة من الأطفال.

ووجهت صحة الرياض مؤخرا ثلاث نصائح لمرضى الربو لتلافي المخاطر التي قد تصيبهم خلال موسم الأمطار والأجواء الباردة.

وقدمت وزارة الصحة السعودي عدة نصائح لمرضى الربو منها "عند الاضطرار للخروج يجب الحرص على تغطية الرأس والفم والأنف، والحرص على حمل البخاخ الإسعافي (موسع الشعب) بشكل دائم، والحرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصف الطبيب ذلك".

وشددت الوزارة على مرضى الربو بالتوجُّه إلى أقرب مركز طوارئ في حال عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي، أو تفاقُم الأعراض، وعدم القدرة على التنفس أو الكلام.