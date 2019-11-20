لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية... الأمن الأردني يقبض على 24 شخصا في أسبوع

قبض الأمن الأردني على 24 شخصا أحدهم عربي في مختلف مناطق المملكة، وضبط بحوزتهم 25 سلاحا ناريا.

أعلنت مديرية الأمن العام، اليوم الأربعاء، القبض على 24 شخصا أحدهم عربي في مختلف مناطق المملكة، ضبط بحوزتهم 25 سلاحا ناريا، وذلك خلال الأسبوع 21 من الحملة الأمنية الخاصة لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية وحيازة الأسلحة غير المرخصة، التي تم إطلاقها في 27 حزيران الماضي، كما نقلت وكالة "عمون".

وقال الناطق الاعلامي باسم الأمن العام إن حصيلة المضبوطين منذ بداية الحملة بلغت 1393 شخصا ضبط بحوزتهم 1623 سلاحا ناريا.

وأضاف أن المديرية مستمرة بحملتها لضبط الأسلحة غير المرخصة وكل من يقوم باستخدامها لإطلاق النار.

وجدد الشكر للمواطنين الذين قاموا بدورهم المجتمعي في نبذ ظاهرة إطلاق العيارات النارية أو قاموا بالتعاون مع الأمن العام في ضبط وملاحقة مطلقي العيارات النارية وحائزي الأسلحة غير المرخصة، مهيبة بالجميع الالتزام بالقانون والتعبير الحضاري عن الفرح.

ودعا المواطنين إلى المساهمة بهذه الحملة والإبلاغ بشكل مباشر عن أية مشاهدات أو معلومات ترتبط بتلك الظاهرة الخطرة عبر الاتصال على مركز القيادة والسيطرة 911.