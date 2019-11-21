12 يوما على تقلبات واسعة في السعودية... ماذا يحدث في المملكة

قال خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إنه تبقى 12 يوما فقط لبدء مربعانية الشتاء في السعودية.

وكتب الزعاق على حسابه على تويتر: "بقي 12 يوم وينتهي الوسم وتدخل علينا مربعانية الشتاء، وعشرين يوماً من المربعانية تعتبر وسماً بالنسبة للأمطار، والبرد الفعلي (الذي يدخل مع الإنسان في فراشه) يتزامن مع دخول النجم الثاني منها أي في منتصف ديسمبر وبوادر الباذر ظاهرة الآن على جميع الأماكن الممطورة".

بقي 12 يوم وينتهي الوسم وتدخل علينا مربعانية الشتاء

وعشرين يوماً من المربعانية تعتبر وسماً بالنسبة للأمطار

والبرد الفعلي (الذي يدخل مع الإنسان في فراشه) يتزامن مع دخول النجم الثاني منها أي في منتصف ديسمبر

وبوادر الباذر ظاهرة الآن على جميع الأماكن الممطورة — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) November 21, 2019

​وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، السعودية تقلبات جوية قادمة، بحسب موقع صحيفة "المواطن" السعودية.

وحذرت الهيئة في تقرير لها، من تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على بعض مناطق المملكة، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية، قد تصحب بتساقط البَرد ورياح نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 45 كيلومتراً في الساعة أو أكثر قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

​وأشارت الهيئة إلى أن تأثير هذه الحالة يبدأ اعتباراً من يوم غد الجمعة على مرتفعات منطقة جازان، وعسير، والباحة بأمطار متوسطة في مجملها، وعلى منطقة مكة المكرمة يتوقع بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

ولفت إلى أنه من يوم السبت يتوقع تأثر منطقة حائل، والقصيم، والشرقية بهطول أمطار متوسطة في مجملها، وفي منطقة الرياض يتوقع بأن تتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة.

​وتوقعت الهيئة استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة، في حين يستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية.

وحذرت الهيئة من نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية منها.