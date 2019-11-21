السعودية ترحب بقرار أمريكي بشأن إيران

نقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية عن ارتياح وترحيب المملكة بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء الإعفاءات الممنوحة لمنشأة فوردو النووية الإيرانية اعتبارا من الشهر المقبل.

ونشرت الوكالة: "أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية وارتياحها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية المتعلق بإنهاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات، اعتبارًا من 15 ديسمبر 2019".

وأضاف المصدر: "المملكة تدعم الخطوة الأمريكية لما لها من أهمية في التصدي لتجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي، كما أنها تترجم مشروعية قلق المملكة من أنشطة إيران النووية، بما ينسجم مع موقفها الداعي لضرورة ضمان العودة الفورية للعقوبات في حال انتهاك إيران للاتفاق النووي".

وشدد المصدر على "ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا مماثلًا تجاه تجاوزات إيران لما تشكله من تقويض للأمن والسلم الدوليين".

وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، أنها قررت حظر كل نشاط في موقع فوردو النووي في إيران، كان معفيا جزئيا حتى الآن من العقوبات الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي إن "الكمية الصحيحة من اليورانيوم المخصب لدى أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم هي صفر".

وأضاف: "ليس هناك سبب مشروع يسمح لإيران باستئناف التخصيب في هذا الموقع الذي كان سريا".

وتابع الوزير: "على إيران أن توقف نشاطاتها هناك فورا"، وقال: "نتيجة لذلك، ستنهي الولايات المتحدة الإعفاءات من العقوبات المتعلقة بالمنشأة النووية في فوردو اعتبارا من 15 ديسمبر 2019".