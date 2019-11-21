سوريا تفتتح أول مصنع لإنتاج أدوية السرطان رسميا

وقال موقع "الوطن أون لاين" أن وزير الصحة السوري نزار يازجي افتتح، اليوم، أول معمل لإنتاج الأدوية السرطانية في سورية في مدينة عدرا الصناعية يتبع للشركة المركزية للصناعات الدوائية "مينفارما".
من جهته أشار المدير التنفيذي لشركة "مينفارما"، عدنان جعفو، إلى أن هذا المعمل هو الأول لإنتاج الأدوية الكيماوية لمعالجة الأورام في المنطقة العربية، وينتج آلاف فيال في الساعة الواحدة من الخط السائل و12 ألف مضغوطة في الساعة من خط المضغوطات، وجميع الخبرات في المعمل من الأيدي العاملة الوطنية السورية.
وبحسب الموقع، سيوفر المعمل الإنتاج للسوق المحلي ولأسواق المنطقة العربية، مما يعني أنه سيحقق إيرادات اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى دوره في كسر الحصار المفروض على سوريا.
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