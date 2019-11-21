اليمن... وفاة 100 ألف طفل سنويا بسبب الحرب والحصار

قالت وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، اليوم الخميس، إن 100 ألف طفل في اليمن، يموتون سنوياً جراء استمرار العمليات العسكرية للتحالف العربي والحصار، والأمراض والأوبئة.

القاهرة - سبوتنيك. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ، الدكتور يوسف الحاضري، أن "هناك 7200 طفل ما بين قتيل وجريح وأكثر من 800 طفل معاق نتيجة القصف المباشر لطيران العدوان"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وكشف عن "إصابة حوالي مليونين ومائتي ألف شخص بمرض الكوليرا، توفي منهم نحو 3750 مصاباً ومصابة، يمثل الأطفال نسبة 32 بالمائة منهم".

وأشار إلى "تسجيل 34.520 حالة إصابة بالحصبة توفيت منها 273 حالة يمثل الأطفال 65 بالمائة منها".

وذكر أن "عدد المصابين بمرضى الدفتيريا 4500 حالة، توفيت منها 253 حالة يمثل الأطفال ما دون الخامسة حوالي 16 بالمائة".

وبيّن أن "2.9 مليون طفل دون الخامسة مصابون بسوء التغذية من أصل 5.4 ملايين طفل وبنسبة 55 بالمائة، منهم 400 ألف طفل مصاب بسوء التغذية الحاد الوخيم".

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة في صنعاء، إلى "أن 86 بالمائة من الأطفال دون سن الخامسة يعانون أحد أنواع فقر الدم، و46 بالمائة من الأطفال يعاني من التقزم، فيما 80 ألف طفل مصاب باضطرابات نفسية بسبب أصوات الطائرات وانفجارات الصواريخ".

وقال إن "ستة مواليد يموتون كل ساعتين بسبب تدهور خدمات الرعاية الصحية، في حين يموت 65 طفلا دون الخامسة من أصل ألف طفل بسبب نوع من أنواع الأمراض".

ووفقاً للحاضري: "توفي 42 ألف مريض نسبة الأطفال منهم 30 بالمائة، من بين 320 ألف مريض عجزوا عن تلقي العلاج في الخارج بسبب إغلاق مطار صنعاء".

وأكد "حاجة 12 مليون طفل أي كل أطفال اليمن، إلى مساعدة إنسانية وصحية، في حين 51 بالمائة من المنشآت الصحية معطلة جزئياً أو كلياً بسبب العدوان والحصار ما أثر بشكل مباشر على تقديم الرعاية للأطفال".