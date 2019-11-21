تسجيل
16:16 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

    السيناريو الأسوأ...هل يواجه التحالف والشرعية "الميسري" بالقوة

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    في الوقت الذي يترقب فيه الجنوبيون والشرعية، تشكيل الحكومة الجديدة، الذي يعد من أهم بنود اتفاق الرياض، تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة، بعد توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، التي أصدرها أمس الأربعاء، بشأن وزير الداخلية أحمد الميسري.

    يرى محللون أن الأزمة يمكن أن تندلع بين الشرعية والمجلس الانتقالي والتحالف، من جانب، ووزيرا الداخلية والنقل، في بعض المحافظات، معتبرين أن الميسري يغرد خارج سرب الشرعية.

    ويبدو أن أولى حلقات الأزمة، بدأت بعد توجيهات هادي بعدم الاعتداد بأي من القرارات والتعليمات، التي يصدرها وزير الداخلية أحمد الميسري، وتوجيه اتهامات من جانب بعض قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، للميسري ووزير النقل صالح الجبواني، بتبعيتهم لدول مناهضة للتحالف والشرعية في اليمن.

    فهل يتراجع الميسري عن مواقفه ضد الانتقالي وقضية الجنوب ويسلم وحداته للحكومة الجديدة، أم أنه سوف يستند إلى قوته العسكرية ويعلن مواجهة الجميع.

    قال مصدر يمني مسؤول لـ"سبوتنيك"، إن الميسري والجبواني خرجوا عن تعليمات الرئيس هادي وأصبحوا يغردون خارج سرب الشرعية.

    وأضاف المصدر أن "هناك تداخلات في المشهد اليمني، ولا يوجد انسجام كامل داخل معسكر الشرعية، وهذا يظهر المشهد اليمني بكل مساوئه، وربما حالة عدم التوافق والشخصنة هى، التي قادت الأمور إلى هذا المستوى الرديء والسقوط المريع في بحر من الدم، وللأسف الشديد الشعب اليمني المقهور هو الذي يدفع الثمن".

    الحسم العسكري

    أشار المصدر، إلى أنه في حالة عدم انصياع الميسري والجبواني لقرارات الشرعية واتفاق الرياض، سيكون هناك موقف واضح للتحالف، وهو أن في حالة العبث بالاتفاق بعد أن تم وقف إطلاق النار بين جميع الأطراف، وإعادة الأمور بطريقة عدوانية، فإن التحالف لن يقف مكتوف الأيدي وسيقوم بعمل عسكري حاسم ضد الطرف الذي يرفض اتفاق السلام".

    وأوضح المصدر، أن "هناك حالة استقطاب سلبي قائمة الآن ضد التحالف والحكومة الشرعية من دول كثيرة، ومن تلك الدول تركيا، التي تحاول أن تجد لها موطيء قدم في جنوب الجزيرة العربية".

    وشدد المصدر على ضرورة أن يحتكم الجميع إلى "قوة القانون وليس إلى قانون القوة"، ومن يحتكم إلى قانون القوة هو أحمق ويحفر قبره بيده.

    وكان مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية  قد صرح لـ"سبوتنيك"، مساء أمس الأربعاء، بأن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أصدر توجيهات عاجلة بشأن وزير داخليته.

    وأضاف المصدر أن الرئيس هادي أصدر توجيهات عاجلة إلى كافة القوات العسكرية والأمنية والسلطات المحلية بعدم تنفيذ أية توجيهات يصدرها وزير الداخلية، أحمد الميسري.

    ونفى النقيب وضاح سالم، مدير المكتب الإعلامي لوزير الداخلية أحمد الميسري، صحة قرار الرئيس هادي بشأن وزير الداخلية.

    وقال مدير المكتب الإعلامي لـ"سبوتنيك"، هذا كلام غير صحيح تصدره مطابخ إعلامية هدفها النيل من قيادة الحكومة الشرعية.

    ومن جانبه قال اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي في لقاء سابق مع "سبوتنيك"، إن الذين يغردون خارج اتفاق الرياض هم أصوات "شاذة" تعمل على المتناقضات، والآن انتهت تلك المتناقضات بين شرعية عبد ربه والمجلس الانتقالي، فأصبح لا وجود لهم".

    محمد بن زايد
    © AP Photo / Andrew Harnik
    بعد هجومه على الإمارات... وزير الداخلية اليمني يلتقي بن زايد في أبوظبي
    وأكد ابن بريك، أن "أي شيء يفعله أحمد الميسري ومن معه سيتم مواجهتهم من قبل الشرعية والتحالف والمجلس الانتقالي، لأن أحد أهداف المجلس الانتقالي الجنوبي هو مواجهة الإرهاب وقواه، فإذا عاد الميسري والأخوة الجنوبيين إلى منطق العقل وتركوا محور الشر فنحن نرحب بهم".

    وحذر رئيس الجمعية الوطنية الميسري ومن معه من التوجه نحو محور الشر، في تلك الحالة سنكون نحن أول المواجهين لهم في إطار مكافحة الإرهاب، وسنحيل موضوع الميسري للتحالف وهو الضامن لما تم التوقيع عليه، وسنكون ذراع التحالف لضرب أي قوى مناهضة للاتفاقية التي وقعت في الرياض".

    وطالب وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، في وقت سابق، من وصفهم بـ"أرباب مشاريع الانقلابات" بالتخلي عن "السيطرة على الحكم بالقوة والقبول ودخولهم معترك الحياة الديمقراطية بدلا من معاركهم الطاحنة على الشعب اليمني الصابر".

    وقال الميسري "سنقبل بادرة الشعب في اختيار من يريد أن يحكمه، سواء الحوثي أو غيره"، مضيفا أن "عهد العبودية قد انتهى من حياة البشرية وإلى الأبد".

    وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، في بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه، في السادس والعشرين من الشهر الماضي، أثنى على "الانتصار التاريخي لشبوة وإعادة سيطرة الدولة عليها".

    وثمن، خلال لقائه بمشايخ وأعيان المحافظة ومراجعها القبلية "دور أبناء المحافظة وأبطال الجيش الوطني في تحقيق ذلك العنصر الوطني المؤزر"، مؤكدا بأنه يمثل "رد اعتبار لشرعية الدولة في كافة المحافظات اليمنية المحررة".

    وقال  الميسري إن "الإمارات أنفقت ما تزيد قيمته عن 48 مليار سعودي على ذلك الانقلاب الأسود والمتكامل الأركان"، منددا "بخروج هذا الانقلاب من عباءة التحالف العربي، الذي انطلق من أجل نصرة اليمن، واستعادة شرعية دولته الوطنية المغدور بها في صنعاء من قبل الحوثيين".

    وأكد وزير الداخلية أن "الشعب اليمني يرفض وجود أية كيانات موازية للدولة وسيظل يقاتلها حتى يستعيد دولته ونظامه الجمهوري الذي أدخله حياة الشعوب المعاصرة والمتحضرة".

    واستهجن الوزير الميسري "محاولات إعادة إحياء مشروع انقلاب انتقالي عدن"، مستغربا من "ادعائهم بالباطل تمثيل أبناء الجنوب"، داعيا "الأشقاء في المملكة إلى إعادة الاعتبار لدور التحالف في اليمن، وعدم الانجرار وراء الادعاءات، التي تسوقها دولة الإمارات لذراعها الانقلابي في عدن".

    كما طالبها "بحسم الازدواجية في المواقف أو ترك الخيار لشرعية الدولة، التي تمتلك على ضعفها القدرة في الدفاع عن نفسها ودحر كل مشاريع المؤامرات عليها"، واستنكر "الدفع باقتسام شرعية الدولة بين المملكة والإمارات" على حد قول البيان، الذي أشار إلى دعوة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي "بعدم مكأفاة الانقلابيين في حوار جدة"، على حد قوله.

    انظر أيضا:

    بعد احتجاز "أنصار الله" لسفينتين تابعتين لها...كوريا الجنوبية ترسل مدمرة إلى اليمن
    الجيش اليمني يتهم "أنصار الله" بتصعيد قصفها على مواقعه جنوب الحديدة
    الجيش اليمني: "الحوثيون" يعاودون مهاجمة مدينة التحيتا جنوب الحديدة
    بعد تحرك سلاح مدمر إلى اليمن... وزير دفاع كوريا الجنوبية يرد على ابن سلمان
    الكلمات الدلالية:
    الشرعية, أحمد الميسري, الجنوب اليمني, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سياح ينظرون على بركان موتنوفسكي من أعلى قمة بركان غوريلوفو في كامتشاتكا الروسية
    أفضل 15 مكانا للسفر لعام 2020 وفق "ناشيونال جيوغرافيك"
    أمنيستي: نماذج أعمال التجارة غوغل وفيسبوك تهدد بحقوق الإنسان
    "أمنيستي": "غوغل" و"فيسبوك" تهددان حقوق الإنسان
    إنفوجرافيك - أكبر 10 عمليات اكتتاب سبقت طرح أسهم أرامكو في السوق السعودية
    أكبر 10 عمليات اكتتاب سبقت طرح أسهم "أرامكو" في السوق السعودية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك