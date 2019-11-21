وزير الاقتصاد الفلسطيني: إسطنبول تستضيف مؤتمرا اقتصاديا لدعم القضية الفلسطينية

أوضح وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خالد العسيلي، بأن مدينة إسطنبول تستضيف في الفترة ما بين 26 - 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري مؤتمرا اقتصاديا لللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) لمناقشة لدعم القضية الفلسطينية ومدينة القدس.

موسكو- سبوتنيك. وقال العسيلي، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم: "هناك منظمة إسلامية اسمها الكومسيك... تبدأ فعاليات المؤتمر يوم 26 حتى 28 تشرين الثاني/نوفمبر، والرئيس أردوغان سيحضرها يوم 28 ونائب الرئيس سيكون خلال الثلاث أيام الموجودة".

وتابع العسيلي: " الهدف هو دعم القضية الفلسطينية ودعم مدينة القدس بشكل خاص هناك تمويل لمشاريع بالقدس تتبناه هذه المنظمة، وخصوصا في القضايا الدينية والسياحية".



ولفت الوزير الفلسطيني أن هدف مؤتمر استنبول بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني يشمل "تنمية العلاقات مع كل الدول التي لديها ممثلين وسفراء في فلسطين"