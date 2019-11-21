قائد أركان الجيش الجزائري: سينتصر الشعب وجيشه

أعلن نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الخميس، أن "الاستقلال المبارك الذي بزغ نوره عبر جيل نوفمبر سيضل غصة في حلق أعداء الأمس وخدامهم من أعداء اليوم".

الجزائر - سبوتنيك. وأضاف الفريق أحمد قايد صالح في كلمة ألقاها خلال متابعته تنفيذ تمرين إنزال مظلي عملياتي، قامت به مفرزة تابعة للمدرسة العليا للقوات الخاصة ببسكرة إن "الجيش الوطني هو سليل عن جدارة واستحقاق، لجيش التحرير الوطني والمد النوفمبري هو الطابع الذي سيصبغ ألوان الجزائر الجديدة ودولتها الشامخة الراسية الجذور".

وشدد رئيس أركان الجيش "الشعب الجزائري سينتصر اليوم رفقة جيشه على أذناب العصابة وسيتم تثبيت قيم نوفمبر وترسيخها في الأذهان والعقول"، مضيفاً "ذلكم هو التحدي الذي سنرفعه بإذن الله تعالي وقوته وسنكسب رهانه وسيخيب أمل خدام الاستعمار الذي لا يعجبهم إطلاقا هذا الالتفاف الوطني الصادق حول الجيش الوطني الشعبي".