وزير الصحة السوري: عدد معامل الأدوية في سوريا 96 معملا

دمشق - سبوتنيك. وعن افتتاح المعمل قال وزير الصحة السوري الدكتور نزار يازجي في تصريح لـ"سبوتنيك" إن "عدد معامل الأدوية في سوريا 96 معملا يغطون 93 في المئة من حاجة السوق".

وأضاف "في الحرب خرج 19 معملا من الخدمة وتم إعادتها بعمل جزئي".

وقال "العام الماضي رصدت الوزارة لاستيراد أدوية للأمراض المزمنة والسرطانات واللقاحات 117 مليار ليرة سورية ".

وبحسب بيان الشركة الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أن "المعمل هو الأول من نوعه محليا وعربيا لصناعة الأدوية الكيماوية المضادة للأورام السرطانية بخبرات وطنية".