بعد توقف 4 أعوام... اليمن يعيد تشغيل مطار الريان الدولي في حضرموت

أعلنت وزارة النقل اليمنية، اليوم الخميس، إعادة تشغيل مطار الريان الدولي في محافظة حضرموت شرق اليمن، بعد 4 أعوام ونصف من التوقف جراء سيطرة (تنظيم القاعدة الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول الأخرى) على مدينة المكلا عاصمة المحافظة في نيسان / أبريل 2015.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليمنية، في تعميم وجهته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي إلى شركات الطيران والمنظمات الإنسانية الأممية والدولية، إنه "تم استكمال تجهيز مطار الريان الدولي، لاستقبال وتسيير الرحلات الجوية".

وحددت هيئة الطيران في تعميمها، ساعات عمل المطار ابتداءا من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساء، كمرحلة أولى، وهو ما يعني عدم تسيير واستقبال رحلات ليلية من المطار.

وأُعيد تأهيل الصالات الخارجية للمطار في نيسان/ أبريل الماضي، بدعم من الإمارات العربية المتحدة.

ومن شأن إعادة تشغيل مطار الريان الدولي، تخفيف الضغط على مطار سيئون الدولي في محافظة حضرموت ذاتها، ومطار عدن الدولي بالعاصمة المؤقتة، اللذين يعتمد عليهما اليمنيون في السفر عبرهما إلى الخارج، منذ إغلاق مطار صنعاء الدولي، في آب/ أغسطس من العام 2016.

ويملك اليمن 8 مطارات دولية، في صنعاء وعدن والمكلا وسيئون والغيظة وسقطرى وتعز والحديدة.