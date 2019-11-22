أول مؤتمر استثماري من القطاع الخاص لدعم اقتصاد فلسطين ينعقد بالقاهرة يناير المقبل

أعلن وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خالد العسيلي، أنه من المخطط أن تستضيف العاصمة المصرية القاهرة في شهر كانون الثاني/ يناير المقبل انعقاد أول مؤتمر استثماري من القطاع الخاص لدعم اقتصاد فلسطين، وذلك بعد التوصل إلى التفاهمات على مستوى الجامعة العربية.

موسكو - سبوتنيك. وقال العسيلي في حوار حصري مع وكالة "سبوتنيك" خلال زيارته الرسمية لروسيا: "لقد كان لدي اجتماع في الجامعة العربية في القاهرة، حيث تمت هناك مناقشة هذا الأمر مع جميع الدول العربية".

وأضاف: "في هذا الاجتماع نحن توصلنا إلى الاتفاق لعقد لأول مرة مؤتمر استثماري للقطاع الخاص من الدول العربية بهدف استثمار في فلسطين، ونحن نعمل على ذلك بكل جهود".

وتابع العسيلي أن "سيكون هذا المؤتمر في شهر كانون الثاني/يناير المقبل، في القاهرة، كما آمل".

ولفت الوزير الفلسطيني إلى أن هناك عدد كبير من دول عربية راغبة في الاستثمار في فلسطين.

وخلص الوزير الفلسطيني إلى التأكيد أن روسيا ستكون من الدول الأولى، التي سيتم دعوتها إلى مؤتمر القاهرة.