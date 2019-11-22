وزير إماراتي: سياسات المحاور أثبتت فشلها

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن "سياسة المحاور" سياسة أثبتت فشلها مرارا وتكرارا سواء في المنطقة أو في العالم كله.

وفي تغريدة نشرها الوزير الإماراتي على صفحته الرسمية بتويتر، قال: "سياسات المحاور أثبتت فشلها مرارا وتكرارا في منطقتنا والعالم، فكيف إذا كانت هذه المحاور معتمدة على العواطف والتمنيات دون حقائق اقتصادية وجغرافية مساندة".

سياسات المحاور اثبتت فشلها مرارا وتكرارا في منطقتنا والعالم، فكيف إذا كانت هذه المحاور معتمدة على العواطف والتمنيات دون حقائق اقتصادية وجغرافية مساندة، الظواهر الإعلامية والعاطفية قصيرة الأمد ولن تترك أثرا على الحقائق والتوازنات الحقيقية على الأرض. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩

وتابع قرقاش في التغريدة ذاتها، قائلا: "الظواهر الإعلامية والعاطفية قصيرة الأمد ولن تترك أثرا على الحقائق والتوازنات الحقيقية على الأرض".

وكان قرقاش كتب على تويتر مطلع العام الجاري: "في السياق الأشمل نجد أن المحور العربي المرتكز على الرياض والقاهرة سيزداد زخما وقوة تجاه المحاور الإقليمية الإيرانية والتركية في المنطقة. لعلنا ما زلنا في المساحات الرمادية ولكن الحضور العربي أصبح أكثر أهمية ودوره أكبر حضورا بعكس السنوات الماضية".

ونوه حينها بأن الإمارات مستمرة في لعب دورها المساند والصادق مع الأشقاء لتعزيز الاستقرار والازدهار في العالم العربي، وسيزداد نموذجها الملهم قوة وزخما عبر برنامجها الداخلي الطموح والذي تقوده قيادة مستنيرة واعية تسعى إلى تعزيز الإنجاز من خلال الابتكار والعمل الجاد.