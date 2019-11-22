محمد بن راشد آل مكتوم يوجه رسالة للشباب العربي

وجه محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الشخصي على التويتر رسالة وصفها "برسالتي للشباب العربي".

وأكد حاكم دبي في تغريدته على وحدة الأمة العربية وخلودها، وحث الشباب على عدم اليأس لأن اليأس عكس الحياة، واختتم قائلا: "علمتني الحياة".

وجاء في التغريدة: "رسالتي للشباب العربي: نحن أمة عربية واحدة..نحن أمة عربية خالدة..نحن أمة لسانها وقرآنها باق ما بقيت الدنيا..نحن أمة أملها يتجدد..شبابها يتجدد..روحها تتجدد..قدرها أن تبقى ما بقيت الأرض. نحن لا نيأس لأن اليأس كفر ..اليأس عكس الحياة .. ونحن أمة كتبت لها الحياة...هكذا علمتني_الحياة".

رسالتي للشباب العربي: نحن أمة عربية واحدة..نحن أمة عربية خالدة..نحن أمة لسانها وقرآنها باق ما بقيت الدنيا..نحن أمة أملها يتجدد..شبابها يتجدد..روحها تتجدد..قدرها أن تبقى ما بقيت الأرض. نحن لا نيأس لأن اليأس كفر ..اليأس عكس الحياة .. ونحن أمة كتبت لها الحياة...

هكذا #علمتني_الحياة — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 22, 2019

​وكان محمد بن راشد قد أكد مرارا ثقته بالشباب العربي المثقف القوي الطموح، وتنسب له مبادراته الدائمة لرفع الوعي وحس المسؤولية عند الشباب العربي.