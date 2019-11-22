"نبض الثورة" اللبنانية يحترق في ساحة الشهداء...فيديو

أحرق مناهضو الثورة اللبنانية، اليوم الجمعة، المجسم الشهير المعروف باسم "نبض الثورة" الذي يتوسط ساحة الشهداء في العاصمة بيروت.

واشتعلت النيران بالمجسم ولم تعرف الأسباب أو الدوافع الحقيقة ولم تسجل عدسات الكاميرات الفاعل، فيما نشر مغردون على صفحاتهم، ردود أفعال مختلفة تعكس موقفهم من الأحداث الجارية في لبنان.

وبحسب الروايات، قام شخصان بوضع مادة مشتعلة على المجسم في ساعات الصباح الأولى، ليفرا بعدها على دراجة نارية، بحسب صحيفة "النهار".

فجر عيد الاستقلال، قدّم صبيان السلطة تحيتهم للوطن من ساحة الشهداء.

هذه البصمات تدل على وجهة واحدة متضررة جداً من صوت يلفظها علناً في الشارع منذ أيام.

كاشفينكن#لبنان_ينتفض pic.twitter.com/Cd0zBkunyj — سحر حسين غدار (@ghaddar_sahar) November 22, 2019

وسيقوم المتظاهرون ببناء مجسم جديد، يتوقع أن يكون جاهزا خلال الساعات القليلة المقبلة، بحسب الصحيفة.

شو هالقوى الالغائية الاقصائية اللي ما بتعرف لا تحكم ولا تبني وبعد ٣٠ سنة بعدها مجرد ميليشيات بألقاب دولة.

لو اشتغلوا ليعملوا حل وحكوَمة قد نص الوقت اللي اشتغلوا فيه لترهيب الناس وقمعها وتنفيسها والضحك عليها كنا بأفضل حال.

بس هودي خلطة من المجرمين ومن الفاشلين. pic.twitter.com/SW6oejdjBR — Jad Ghosn (@Jad_Ghosn) November 22, 2019

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، حيث يرى الكثيرون فيه سببا في عدم فعالية الحكومة.

وقدم رئيس الوزراء، سعد الحريري، عقب أقل من أسبوعين على اندلاع الاحتجاجات، استقالة الحكومة استجابة لمطالب المحتجين.