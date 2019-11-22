بوغدانوف: نأمل في نجاح جهود القيادة اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة

بحث مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، مع الممثل الشخصي لرئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان جورج شعبان، الأوضاع التي تمر فيها البلاد.

موسكو– سبوتنيك . وصرحت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "خلال المحادثات، بُحِثَ الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي القائم في لبنان. يؤكد الجانب الروسي مجددا موقفه المبدئي الداعم لسيادة واستقلال وسلامة أراضي لبنان، واستقراره السياسي".

هذا وأعرب الجانب الروسي عن أمله في نجاح جهود القيادة اللبنانية، بالتوصل إلى تسوية مبكرة على أساس إجماع وطني، وتشكيل حكومة جديدة.

يشار في هذا الصدد إلى أن حكومة سعد الحريري استقالت في الـ 29 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، بعد أسبوعين من المظاهرات المستمرة المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد، والتي أصابت القطاع المصرفي والوكالات الحكومية بالشلل.

وأعلن رئيس البلاد، ميشال عون، أوائل شهر تشرين الأول/أكتوبر، أن الدولة تعاني من الحصار المالي والعقوبات، مشيرا إلى نقص العملة في القطاع المصرفي بالبلاد. كما رفض عون مؤخرا، اقتراح تشكيل حكومة تكنوقراط من المستقلين، مؤكدا أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون تكنوسياسية على شاكلة سابقتها.

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية.