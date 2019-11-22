"سعر جاكيت ولي العهد" يحدث ضجة في السعودية

أصبح الجاكيت الذي ارتداه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال حضوره فعاليات سباقات "فورميلا إي"، من أكثر المواضيع رواجا على موقع "تويتر" في السعودية.

وعبر هاشتاغ #جاكيت_ولي_العهد، الذي وصل للترند على "تويتر"، عبر المغردون عن إعجابهم بأناقة ولي العهد، وحضوره هذه المناسبة بجاكيت رياضي.

وغرد أحد المعجبين بجاكيت ولي العهد السعودي، عبر الهاشتاغ المتداول: "يسلم هالطول وتسلم هالهيبة ربي يحفظه ويخليه لنا".

يسلم هالطول وتسلم هالهيبه ربي يحفظه ويخليه لنا — أم عبدالعزيز ♥ 🇸🇦 (@aljowharah1) November 22, 2019

فيما كتب مغرد آخر: "من زاد الجاكيت فخامة هو من لبسه أطال الله في عمره وصحته... الجميل يبقى جميل وأنيق".

#جاكيت_ولي_العهد



من زاد الجاكيت فخامه هو من لبسه اطال الله في عمره وصحته .. الجميل يبقى جميل وانيق ..🇸🇦💐🌹😘 pic.twitter.com/MfVXXqjGs4 — Ãβŭ ŞąŭĐ🇸🇦MBS🇸🇦 (@mokkahal) November 22, 2019

كما انشغل المغردون عبر الهاشتاغ عن سعر جاكيت ولي العهد السعودي، وذكرت صحيفة "صدى" السعودية أن سعره يتراوح ما بين 800 و900 ريال سعودي.

وانطلقت في مدينة الدرعية، غربي العاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة، الجولة الافتتاحية للدورة الثانية من بطولة "إيه بي بي فورمولا إي – الدرعية 2019" للسيارات الكهربائية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، شهد انطلاق الجولة ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.

​وحضر انطلاق الجولة ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ورئيس وزراء إيطاليا الأسبق ماتيو رينزي.

كما حضرها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، والشيخ عبد الله بن ناصر الصباح، ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، الشيخ فهد بن ناصر الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وآخرين.

#فيديو | ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في فورمولا إي للسيارات في الدرعية.#محمد_بن_سلمان_في_الفورميلا pic.twitter.com/9r5iPi0lIF — صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) November 22, 2019

وتعد النسخة الثانية من بطولة سباقات السيارات "فورمولا إي الدرعية 2019"، أول سباقات الموسم السادس من بطولة الجائزة الكبرى لـ "فورمولا إي"، وهي رياضة السيارات الكهربائية الرائدة في العالم، التي تُسهم بشكلٍ كبيرٍ في تطوير التقنيات الحديثة والطاقات المتجددة.

وتنطلق فعاليات السباق على مدى يومين، بمشاركة 12 فريقا يتنافسون جميعهم بالسعودية، ثم يقام 12 سباقاً في 10 دول حول العالم (تشيلي، والمكسيك، وهونغ كونغ، والصين، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وتختتم في المملكة المتحدة).

وشهد سباق الدرعية، العام الماضي، استخدام سيارات الجيل الثاني، للمرة الأولى في تاريخ بطولات "فورمولا إي".