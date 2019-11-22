"أنصار الله": غارات التحالف الجوية على اليمن لم تتوقف

فنّد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، العميد يحيى سريع، اليوم الجمعة، إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، توقف الغارات الجوية للتحالف على اليمن، خلال الساعات الماضية.

القاهرة - سبوتنيك وقال العميد سريع في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "تعليقاً على ما ورد في إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث خلال إحاطته لمجلس الأمن، مساء اليوم، بأن الغارات توقفت في اليمن خلال 48 ساعة الماضية غير صحيح".

تعليقا على ما ورد في إحاطة المبعوث الأممي الى اليمن / مارتن قريفيث خلال إحاطته لمجلس الامن مساء اليوم بان الغارات توقفت في اليمن خلال 48 ساعه الماضية غير صحيح حيث شن الطيران اكثر من اثنا عشر غارة جوية . — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 22, 2019

العميد يحيى سريع: "شن الطيران أكثر من اثنتي عشرة غارة جوية".

وكان المبعوث الأممي أكد في وقت سابق اليوم، خلال إحاطته مجلس الأمن الدولي بمستجدات جهوده الرامية للحل السياسي للأزمة في اليمن "تراجع عدد الغارات الجوية خلال الأسبوعين الأخيرين بنسبة 80 في المئة على مستوى اليمن مقارنةً بالأسبوعين السابقين" مضيفاً "في الأسابيع الأخيرة، طالت المدد التي خلت من أية غارات جوية لـ 48 ساعة للمرة الأولى منذ بدء النزاع.