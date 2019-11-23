آلاف المعتقلين يعانون من اختلالات عقلية في السجون المغربية

أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج المغربي، محمد صالح التامك، أن أكثر من 4 آلاف و 500 سجينا يعانون من أمراض نفسية وعقلية يقبعون في مختلف سجون المملكة.

وقال التامك خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمجلس المستشارين "وجدت موظفا أتى بطفل صغير لا يتجاوز عمره أحد عشر عاما، يعاني من مرض عقلي، لا يفارقه الحارس كظله، لأنه إذا تركه وحده سيعتدي عليه الأحداث".

وأضاف التامك، قائلا "السيد آوْتْ (فاقد لقواه العقلية)، ولا يجب أن يكون في السجن"، وفق صحيفة"هسبريس" المحلية.

وحسب المعطيات التي قدمها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فإن سجون المملكة يوجد بها حاليا تسعة وأربعون شخصا محكومين بانعدام المسؤولية الكاملة.

بدوره، وصف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أوضاع المحبوسين في السجون المغربية بـ"الكارثية".