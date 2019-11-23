الجيش التركي يشن هجوما على عين عيسى السورية

شنت القوات التركية والفصائل الموالية لها، مساء اليوم، السبت، هجوما على مركز بلدة عين عيسى شمالي سوريا، وسط مواجهات عنيفة مع قوات "قسد".

وذكرت وكالة "سكاي نيوز" أن الاشتباكات التي تمت بمختلف أنواع الأسلحة والمدفعية أدت إلى خسائر بشرية كبيرة، وأن قوات الجيش السوري المتمركزة في المنطقة انسحبت من مواقعها، مع بدء الهجوم.

وقالت الإدارة الذاتية المشرفة على المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد" في شمال وشرق سوريا "اليوم تم بشكل علني وأمام العالم استهداف بلدة عين عيسى، بشكل همجي وعدواني أدى لنزوح الآلاف وزاد من تفاقم الأزمة الإنسانية".

واعتبرت أن تركيا وعناصر تنظيمي "داعش" و"النصرة" خرقوا "الإتفاق الذي ينص على وقف إطلاق النار الذي تم في سوتشي بين روسيا وتركيا".

وأضافت الإدارة الذاتية المشرفة على المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد" في شمال وشرق سوريا، أن تركيا تواصل سياستها في احتلال المزيد من مناطقنا وممارسة التطهير العرقي بحق شعبنا، بالإضافة إلى عمليات النهب والسلب والتغيير الديموغرافي.