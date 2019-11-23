سوريا عموما واللاذقية خاصة.. سلطنة عمان تبحث عن آفاق استثمارية جديدة

أعلن رئيس مجموعة ناس العمانية للاستثمارات العقارية والسياحية، الشيخ الدكتور محمد الخالدي، أن مجموعته تبحث عن فرص استثمارية جديدة في سوريا.

وأكد الخالدي أن "الاستثمارات متاحة في سوريا، مشيرا إلى أن مجموعته تبحث عن آفاق استثمارية جديدة ومنها في محافظة اللاذقية".

وأشار الخالدي خلال زيارته مدينة اللاذقية إلى أن الموقع الجغرافي للاذقية مهم في المجال السياحي كإقامة فنادق وخدمات مرافقة، مبينا أن سوريا عموما واللاذقية خاصة توفر إمكانات واعدة وفرص متاحة بشكل جيد وفق خيارات متعددة، كما نقل موقع "الوطن أون لاين".

ومن ناحيته أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم، أن "المحافظة تشجع على إقامة استثمارات سياحية وصناعات تهتم بإنتاجها الزراعي، ومعالجة النفايات الصلبة انطلاقا من أهميتها لخدمة أبناء اللاذقية، مؤكدا أن التسهيلات المقدمة وخاصة في المشروعات المدروسة والتي تمكن المستثمر من البدء بالتنفيذ مباشرة بعد توقيع العقود.

وشدد محافظ اللاذقية على حرص المحافظة على تقديم كل الدعم اللازم للمجموعة العمانية لإطلاق مشاريع في اللاذقية، مبينا للوفد العماني الإمكانات والبنى التحتية المتوفرة في المحافظة والفرص الاستثمارية في القطاعين السياحي والصناعي فيها.