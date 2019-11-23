الجيش الليبي يفرض حظر جوي فوق العاصمة طرابلس والمناطق المحيطة

أعلن الجيش الليبي، اليوم السبت، فرض حظر جوي على العاصمة طرابلس والمناطق المحيطة بها مع استمرار المواجهات العسكرية مع قوات حكومة الوفاق الوطن المتمركزة هناك.

القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث الجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، في مداخلة مع قناة "ليبيا روحها الوطن"، بسؤاله عن قرار القيادة العامة فرض حظر جوي على طرابلس والمناطق المحيطة بها، "سبق أن قررنا حظر الطيران فوق المنطقة العسكرية الجنوبية الغربية، أو بالتحديد منطقة سبها، وذلك في يناير/كانون الثاني فبراير/شباط الماضيين، واليوم، وبعد تقدم العمليات العسكرية واتساع رقعتها، وذلك بعد إسقاط الطائرة الإيطالية التي انتهكت المجال الجوي ودخلت منطقة العمليات، رأت القيادة العامة للقوات المسلحة أن تصدر هذا الإعلان تنبيها وإلحاقا ببياناتنا السابقة حول أن هذه المنطقة عسكرية وممنوع الطيران عليها".

وأشار المسماري إلى أن منطقة الحظر، تمتد من الماية إلى كلية البنات إلى تاجوراء و من ثم القرة بوللي وطريق الرابطة، مشيرا إلى استثناء مطار معيتيقة من منطقة الحظر الجوي على العاصمة طرابلس.

في غضون ذلك، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية بأفريقيا" أفريكوم" اليوم السبت فقدان طائرة مسيرة غير مسلحة تابعة للقيادة فوق العاصمة الليبية طرابلس.

وفي بيان عبر موقعها، قالت القيادة إن طائرة أمريكية غير مسلحة تابعة لها فقدت فوق العاصمة الليبية طرابلس يوم الخميس 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

هذا وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت يوم الخميس، إسقاط طائرة بدون طيار إيطالية في منطقة للعمليات العسكرية غربي البلاد، مطالبة إيطاليا بتقديم شرح رسمي بشأن دخول الطائرة الأجواء الليبية.