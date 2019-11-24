موجة مكاسب سعودية وسط تراجع بورصات الخليج

أنهت سوق الأسهم السعودية موجة مكاسب دامت لخمس جلسات اليوم الأحد مع توقف البنوك لالتقاط الأنفاس بعد صعود بفعل طفرة إقراض مرتبطة بالطرح العام الأولي لأرامكو السعودية.

ونشرت وكالة رويترز عن انخفاض معظم الأسواق الأخرى في المنطقة مع استمرار المخاوف إزاء التجارة العالمية، بالإضافة إلى تسوق البنوك السعودية قروضا، بغية مساعدة المواطنين على شراء أسهم أرامكو، يعرض بعضها أربعة أمثال السقف المعتاد، حسبما قاله مصدران ماليان لرويترز في وقت سابق من الشهر الحالي.

ودفعت قفزة القروض مؤسسة النقد، العربي السعودي (البنك المركزي) لمراقبة المؤشرات المصرفية بشكل يومي وقال محافظ المؤسسة إنه لا توجد أي مشاكل حتى الآن.

تعتزم أرامكو بيع 1.5% من الشركة، مستهدفة جمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار. واجتذبت العملية بالفعل حوالي 73 مليار ريال (19.5 مليار دولار) من المؤسسات والأفراد، حسبما قالته مجموعة سامبا المالية يوم الخميس.

وهبط المؤشر السعودي 0.8% حيث فقد سهم مصرف الراجحي 1.1% والبنك السعودي الفرنسي 1.5%.

ونزل سهم الخطوط السعودية للتموين 2.9 بالمئة وأسواق عبد الله العثيم 3.2 بالمئة بعد بدء تداولهما دون الحق في التوزيعات.

وتراجع مؤشر قطر 0.1%، وقاد البنك التجاري القطري الخسائر بانخفاضه 2.2%.

واستقر مؤشر أبوظبي، حيث زاد سهم الدار العقارية 1.8% في حين انخفض سهم اتصالات 0.5%.

وقال فراجيش بهانداري، مدير المحفظة في المال كابيتال "(الأسواق المحلية) تستقي الاتجاه من الأسواق العالمية القلقة حيال محادثات التجارة الأمريكية الصينية،" مضيفا أن طرح أرامكو يلقى "استجابة طيبة" من المستثمرين المحليين.

وفي دبي، ارتفع المؤشر 0.1%، مدعوما بصعود أكبر بنوك الإمارة، بنك الامارات دبي الوطني، 0.4%، في حين نزل المؤشر المصري الرئيسي 0.3%، متكبدا خسائر للجلسة الخامسة على التوالي، مع انخفاض سهم البنك التجاري الدولي 0.9%.

ونزل مؤشر السعودية 0.8% إلى 8000 نقطة في مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم، في حين استقر مؤشر أبو ظبي عند 5041 نقطة مقابل ارتفاع مؤشر دبي لـ 0.1 بالمئة إلى 2687 نقطة، وانخفض المؤشر في قطر إلى 0.1 بالمئة إلى 10254 نقطة، وإلى 0.3 بالمئة إلى 14050 نقطة في مصر.