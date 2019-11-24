تسجيل
17:03 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    شركة أرامكو السعودية

    موجة مكاسب سعودية وسط تراجع بورصات الخليج

    © REUTERS / MAXIM SHEMETOV
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    أنهت سوق الأسهم السعودية موجة مكاسب دامت لخمس جلسات اليوم الأحد مع توقف البنوك لالتقاط الأنفاس بعد صعود بفعل طفرة إقراض مرتبطة بالطرح العام الأولي لأرامكو السعودية.

    ونشرت وكالة رويترز عن انخفاض معظم الأسواق الأخرى في المنطقة مع استمرار المخاوف إزاء التجارة العالمية، بالإضافة إلى تسوق البنوك السعودية قروضا، بغية مساعدة المواطنين على شراء أسهم أرامكو، يعرض بعضها أربعة أمثال السقف المعتاد، حسبما قاله مصدران ماليان لرويترز في وقت سابق من الشهر الحالي.

    ودفعت قفزة القروض مؤسسة النقد، العربي السعودي (البنك المركزي) لمراقبة المؤشرات المصرفية بشكل يومي وقال محافظ المؤسسة إنه لا توجد أي مشاكل حتى الآن.

    وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
    © AP Photo / Kim Kyung-Hoon
    بتوجيه الملك سلمان... حدث "غير مسبوق" في السعودية ووزير الخارجية يكشف تفاصيله

    تعتزم أرامكو بيع 1.5% من الشركة، مستهدفة جمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار. واجتذبت العملية بالفعل حوالي 73 مليار ريال (19.5 مليار دولار) من المؤسسات والأفراد، حسبما قالته مجموعة سامبا المالية يوم الخميس.

    وهبط المؤشر السعودي 0.8% حيث فقد سهم مصرف الراجحي 1.1% والبنك السعودي الفرنسي 1.5%.

    ونزل سهم الخطوط السعودية للتموين 2.9 بالمئة وأسواق عبد الله العثيم 3.2 بالمئة بعد بدء تداولهما دون الحق في التوزيعات.

    وتراجع مؤشر قطر 0.1%، وقاد البنك التجاري القطري الخسائر بانخفاضه 2.2%.

    واستقر مؤشر أبوظبي، حيث زاد سهم الدار العقارية 1.8% في حين انخفض سهم اتصالات 0.5%.

    وقال فراجيش بهانداري، مدير المحفظة في المال كابيتال "(الأسواق المحلية) تستقي الاتجاه من الأسواق العالمية القلقة حيال محادثات التجارة الأمريكية الصينية،" مضيفا أن طرح أرامكو يلقى "استجابة طيبة" من المستثمرين المحليين.

    وفي دبي، ارتفع المؤشر 0.1%، مدعوما بصعود أكبر بنوك الإمارة، بنك الامارات دبي الوطني، 0.4%، في حين نزل المؤشر المصري الرئيسي 0.3%، متكبدا خسائر للجلسة الخامسة على التوالي، مع انخفاض سهم البنك التجاري الدولي 0.9%.

     ونزل مؤشر السعودية 0.8% إلى 8000 نقطة في مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم، في حين استقر مؤشر أبو ظبي عند 5041 نقطة مقابل ارتفاع مؤشر دبي لـ 0.1 بالمئة إلى 2687 نقطة، وانخفض المؤشر في قطر إلى 0.1 بالمئة إلى 10254 نقطة، وإلى 0.3 بالمئة إلى 14050 نقطة في مصر.

    انظر أيضا:

    إيران تتحدث عن "عدوان عسكري سعودي" وتعلق على اتهامات المنامة
    وكالة تكشف عما يجهزه الوليد بن طلال والعائلات الكبرى في السعودية
    أبرز 10 إجراءات اقتصادية سبقت طرح "أرامكو" في السوق السعودية
    كيف تشتري أسهم "أرامكو"... 17 معلومة عن أضخم حدث اقتصادي في تاريخ السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ساندي موريس، رياضية أمريكية، خلال جلسة تصوير لإعلان الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في هوليوود، كاليفورنيا 19 نوفمبر 2019
    احتجاجات إيران وصورة جماعية مع زعيم كوريا الشمالية... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أمنيستي: نماذج أعمال التجارة غوغل وفيسبوك تهدد بحقوق الإنسان
    "أمنيستي": "غوغل" و"فيسبوك" تهددان حقوق الإنسان
    إنفوجرافيك - 18 سلاح روسي يبحث العالم عنه في معرض دبي للطيران
    18 سلاحا روسيا يبحث العالم عنها في "معرض دبي للطيران"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك