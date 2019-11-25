أول تعليق إماراتي على زيارة شقيق أمير قطر إلى جزيرة تتنازع عليها الإمارات وإيران

علق أستاذ العلوم السياسية الإماراتي عبد الخالق عبد الله، على زيارة شقيق أمير قطر، الشيخ خليفة بن حمد، إلى جزيرة أبو موسى، وهي واحدة من الجزر الثلاث المتنازع عليها بين الإمارات وإيران منذ عام 1971.

واعتبر الأكاديمي الإماراتي أن "هذه الزيارة لجزيرة أبو موسى، تستحق الإدانة، وهي خطوة تقطع الطريق على أي نية ورغبة صادقة لطي الخلاف الخليجي"، محملا قطر كامل المسؤولية عن تعطل أو تعثر المصالحة الخليجية.

— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 24, 2019

وكان موقع "آخرين خبر" الإيراني، قال إن "شقيق أمير قطر سافر إلى جزيرة أبو موسى لصيد الطيور، ونشر صورا عن وجوده في إيران عبر حسابه على "إنستغرام".

وقال الموقع الإيراني إن "الشيخ خليفة بن حمد نشر صورته عليها العلم الإيراني إلى جانب اسم جزيرة أبو موسى، زاعما أن ذلك يمكن أن يكون علامة على انقلاب موقف قطر في قضية مطالبة دولة الإمارات العربية المتحدة بجزيرة أبو موسى".