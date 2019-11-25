الأردن يرشد فاتورة استخدام النفط

انخفضت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته في الشهور التسعة الأولى للعام الحالي.

وبحسب بيانات الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الاثنين، فإن نسبة واردات النفط الخام ومشتقاته انخفضت بنسبة 19.8 بالمئة في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي إلى 1.805 مليار دينار (2.545 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018.

وقالت "رويترز" إن فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته بلغت في نهاية سبتمبر/ أيلول 2018، نحو 2.249 مليار دينار.

ويستورد الأردن أكثر من 95 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد تمكن الأردن من تقليص العجز بميزانه التجاري بنسبة 13.4 بالمائة، بنهاية سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، ليصل إلى 5.743 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.