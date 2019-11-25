أبو الغيط: الإدارة الأمريكية أنهت دور واشنطن كوسيط في مفاوضات السلام الفلسطينية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين 25 نوفمبر/تشرين الثاني، إن الإدارة الأمريكية أنهت دور واشنطن كوسيط في مفاوضات السلام الفلسطينية.

وأشار أبو الغيط في كلمته، خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب: "الإدارة الأمريكية جاءت بصفقة لإنهاء الصراع وإحلال السلام، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بينما نحن لم نر منهم إلا تماهيا مع المساعي الإسرائيلية".

وتابع: "الاستخفاف بالمبادئ القانونية، ستضرب ما تبقى من شرعية أخلاقية للجانب الأمريكي في الملف الفلسطيني".

واستمر بقوله: "مفهوم القوة هي التي تصنع الحق، إنما هو خلل خطير، وما تفعله أمريكا خاطئ تماما".

واستطرد: "الاستيطان غير الشرعي إلى زوال، والجامعة العربية تساند حقوق الشعب الفلسطيني وتحمل قضيته إلى العالم".

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية: "السياسة الداخلية لأي دولة لا تصنع القانون، والقانون يقول إن الاستيطان ومهما طال به الأمد، غير شرعي وإلى زوال".

وأردف: "هذا أيضا درس التاريخ وما نؤمن به وندافع عنه، وسيزول هذا الاستيطان البغيض".

واختتم بقوله: "نقف جميعاً مع الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، وندعمه بشتى الوسائل... ونحمل قضيته في العالم كله".

ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعلن، يوم الاثنين الموافق الثامن عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تعارض موقف الإدارات الأمريكية السابقة من إنشاء المستوطنات الإسرائيلية، وباتت تعتبر أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عمل لا يتعارض مع القانون الدولي.