هكذا استقبلت قطر المشاركين من السعودية والإمارات في كأس "خليجي 24"... فيديو

أعرب نشطاء ومغردون قطريون عن ترحيبهم بجميع الدول العربية الثمان المتنافسة في بطولة كأس "خليجي 24" لكرة القدم.

وعبر هاشتاغ "#اهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع"، أثنى النشطاء على الجهود المبذولة في التنظيم، ورحبوا بالجميع.

وتزينت شوارع العاصمة القطرية الدوحة بصور وأعلام بكل الدول العربية والخليجية المشاركة في بطولة "خليجي 24"، التي تقام خلال الفترة من 26 نوفمبر الحالي إلى 8 ديسمبر/كانون الأول 2019.

كما تضمنت شوارع الدوحة لافتات تحمل عبارات ترحيبية بالمنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة، إضافة إلى أعلام الدول الخليجية، في أماكن وساحات مختلفة.

من ناحية أخرى، وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين، والتي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 26 نوفمبر الى غاية 8 ديسمبر.

​كما وصلت اليوم الاثنين بعثة المنتخب الإماراتي إلى الدوحة.

وحظي المنتخب السعودي باستقبال رسمي لدى وصوله مطار حمد الدولي قبل توجهه لمقر الإقامة، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.

يشار إلى أن الدول المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24" هي الكويت وسلطنة عمان والسعودية والإمارات والبحرين والعراق واليمن، بالإضافة إلى البلد المنظم قطر.

وتقام "كأس الخليج" مرة كل عامين في دول الخليج العربية، وأقيمت أول نسخة منها في عام 1970 بمملكة البحرين.

وتعد الكويت صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة الخليجية بواقع 10 ألقاب، مقابل 3 لكل من قطر والسعودية والعراق، في حين ظفرت عُمان والإمارات باللقب بمناسبتين.

​وكانت السعودية، والإمارات، والبحرين، أعلنت مشاركتها في البطولة رغم الأزمة السياسية بين الدول الثلاث، وقطر والمعروفة إعلاميا باسم "الأزمة الخليجية".