التحالف يشن هجمات جوية على ساحل البحر الأحمر في اليمن

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، تعد العملية نادرة منذ سريان وقف إطلاق النار توسطت فيه الأمم المتحدة قبل عام تقريبا في منطقة الحديدة.
وقال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي: "هذه أهداف عسكرية مشروعة تعكس التهديد الوشيك لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران".
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.
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