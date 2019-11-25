التحالف يشن هجمات جوية على ساحل البحر الأحمر في اليمن

قال سكان إن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية شن هجمات جوية بالقرب من ميناء رأس عيسى المطل على البحر الأحمر في اليمن اليوم الاثنين.

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، تعد العملية نادرة منذ سريان وقف إطلاق النار توسطت فيه الأمم المتحدة قبل عام تقريبا في منطقة الحديدة.

وتحدث السكان عن ثلاث ضربات جوية وقعت بالقرب من الميناء النفطي، وهو واحد من ثلاثة موانئ تقع غربي اليمن انسحبت منها جماعة " أنصار الله " في مايو/ أيار بموجب اتفاق سلام تم التوصل إليه في ديسمبر كانون/ الأول الماضي ولم ينفذ بعد بالكامل.

وقال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي: "هذه أهداف عسكرية مشروعة تعكس التهديد الوشيك لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.