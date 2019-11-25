نائب وزير خارجية الكويت عن موقف أمريكا من المستوطنات: سيكون هناك تحرك عربي في مجلس الأمن

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد سليمان الجارالله، أنه سبق للكويت وأن أعربت عن موقفها الرافض لدعم أمريكا للمستوطنات الإسرائيلية.

وردا منه على سؤال لـ"سبوتنيك"، على هامش الاجتماع الطارئ المنعقد اليوم الاثنين في جامعة الدول العربية، حول تأثير ذلك الدعم الأمريكي على عملية السلام، قال الجارلله: "نؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، والمستوطنات غير قانونية، وما بني على باطل فهو باطل".

وأردف "نستغرب من أن يأتي إعلان أمريكا الأحادي بشأن المستوطنات الإسرائيلية، وهو الذي يلقى رفضا من كافة الدول العربية وكذلك المجتمع الدولي".

وأكد خالد الجارلله لـ"سبوتنيك" أنه سيكون هناك تحرك في مجلس الأمن من قبل الدول العربية بشأن إعلان أمريكا، كما سيكون هناك موقف عربي دولي مناهض لهذه الخطوة.

وقال موضحا: "سيتم مناقشة هذا الموضوع وبحث إمكانية أو بلورة خطوات عربية تتخذا من جانب وزراء الخارجية العربية، من أجل إجراء مؤثر يقنع أمريكا بالتراجع عن إعلانها".

واختتم نائب وزير الخارجية الكويتي تصريحاته قائلا: "نحن ننظر إلى أمريكا كراعية للسلام، ومن الصعب جدا أن تستقيم جهودها في دعم السلام مع إعلانها الداعم للمستوطنات الإسرائيلية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعلن، الاثنين الماضي، الموافق الثامن عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تعارض موقف الإدارات الأمريكية السابقة من إنشاء المستوطنات الإسرائيلية، وباتت تعتبر أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عمل لا يتعارض مع القانون الدولي.