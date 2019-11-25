نائب وزير خارجية الكويت عن موقف أمريكا من المستوطنات: سيكون هناك تحرك عربي في مجلس الأمن

وردا منه على سؤال لـ"سبوتنيك"، على هامش الاجتماع الطارئ المنعقد اليوم الاثنين في جامعة الدول العربية، حول تأثير ذلك الدعم الأمريكي على عملية السلام، قال الجارلله: "نؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، والمستوطنات غير قانونية، وما بني على باطل فهو باطل".
وأكد خالد الجارلله لـ"سبوتنيك" أنه سيكون هناك تحرك في مجلس الأمن من قبل الدول العربية بشأن إعلان أمريكا، كما سيكون هناك موقف عربي دولي مناهض لهذه الخطوة.
وقال موضحا: "سيتم مناقشة هذا الموضوع وبحث إمكانية أو بلورة خطوات عربية تتخذا من جانب وزراء الخارجية العربية، من أجل إجراء مؤثر يقنع أمريكا بالتراجع عن إعلانها".
واختتم نائب وزير الخارجية الكويتي تصريحاته قائلا: "نحن ننظر إلى أمريكا كراعية للسلام، ومن الصعب جدا أن تستقيم جهودها في دعم السلام مع إعلانها الداعم للمستوطنات الإسرائيلية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعلن، الاثنين الماضي، الموافق الثامن عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تعارض موقف الإدارات الأمريكية السابقة من إنشاء المستوطنات الإسرائيلية، وباتت تعتبر أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عمل لا يتعارض مع القانون الدولي.
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