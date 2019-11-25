"ولي العهد في معرض السيارات" يثير ضجة بين السعوديين... صور

وقام ابن سلمان بزيارة بعض أجنحة المعرض، واطلع على استعراض لبعض السيارات والدراجات النارية في الحلبة المخصصة لها.
📷 #صور | #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يزور #معرض_الرياض_للسيارات#عكاظ #موسم_الرياض@Bandaralgaloud@RiyadhSeasonhttps://t.co/JTehHJr0f0 pic.twitter.com/GCyXVgopfm— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) November 25, 2019
ولاقت زيارة ولي العهد السعودي لمعرض الرياض للسيارات تفاعلا كبيرا من جانب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذي دشنوا عبر موقع "تويتر" هاشتاغ #ولي_العهد_في_معرض_السيارات، لتداول صوره من خلاله.
#عاجل..— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) November 25, 2019
سمو #ولي_العهد يزور #معرض_الرياض_للسيارات.https://t.co/Q7IEIaRbY4 pic.twitter.com/IsfpTIByxU
ويرى منذر آل الشيخ مبارك على زيارة ولي العهد إلى المعرض عبر حسابه على "تويتر" أن "الدعم اللا محدود من ولي العهد سيفتح آفاق جديدة".
الدعم اللا محدود من ولي العهد سيفتح آفاق جديدة 🇸🇦#موسم_الرياض— منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) November 25, 2019
#ولي_العهد_في_معرض_السيارات pic.twitter.com/t4UJdrb6vp
وغرد مستخدم آخر: "زيارة سمو ولي العهد لأي فعالية هو اكبر دعم للقائمين عليها وكذلك فيه تشجيع للزوار للقدوم اليها والاطلاع على ما فيها، وآخرها زيارته اليوم حفظه الله الى معرض السيارات المقام ضمن فعاليات موسم الرياض".
.— ابوحسن #تالي_الليل (@Mbm20007) November 25, 2019
زيارة سمو #ولي_العهد لأي فعالية هو اكبر دعم للقائمين عليها وكذلك فيه تشجيع للزوار للقدوم اليها والاطلاع على ما فيها
وآخرها زيارته اليوم حفظه الله الى معرض السيارات المقام ضمن فعاليات #موسم_الرياض
#ولي_العهد_في_معرض_السيارات pic.twitter.com/EWS0P2E1Mr
ويضم معرض الرياض للسيارات، أكثر من 1200 سيارة كلاسيكية ونادرة في العالم، تبلغ قيمتها أكثر من ملياري ريال سعودي.
وتم الكشف في حفل افتتاح المعرض عن "سيارة المستقبل 2030"، وهي النسخة الوحيدة حول العالم، وتم إطلاقها لأول مرة خلال المؤتمر الصحفي المصاحب لإطلاق المعرض وهي سيارة كهربائية بالكامل استغرقت صناعتها ستة أشهر، بتصميم من الإيطالي فابريسيو خبير السيارات، والوحيدة من نوعها في العالم، وتم الكشف عنها للمرة الأولى في الرياض على أن يتم وضع اللمسات الأخيرة للسيارة شهر مارس/آذار المقبل.
ويقام في معرض الرياض للسيارات عدد من الفعاليات الهامة، مثل مزاع معرض الرياض للسيارات، ومعرض لسيارات فيراري، وسباق المحاكاة، وسباقات الدرافتنغ، وعدد من الحفلات الموسيقية.
كما قام عدد من المشاهير بشراء سيارات من المعرض، مثل نجم كرة القدم البرازيلي الشهير، رونالدينيو، والممثل المصري، محمد رمضان، الذي خطف ثاني سيارة بالمعرض.
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