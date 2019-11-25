"ولي العهد في معرض السيارات" يثير ضجة بين السعوديين... صور

زار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، معرض الرياض للسيارات في الجنادرية.

وقام ابن سلمان بزيارة بعض أجنحة المعرض، واطلع على استعراض لبعض السيارات والدراجات النارية في الحلبة المخصصة لها.

ولاقت زيارة ولي العهد السعودي لمعرض الرياض للسيارات تفاعلا كبيرا من جانب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذي دشنوا عبر موقع "تويتر" هاشتاغ #ولي_العهد_في_معرض_السيارات، لتداول صوره من خلاله.

ويرى منذر آل الشيخ مبارك على زيارة ولي العهد إلى المعرض عبر حسابه على "تويتر" أن "الدعم اللا محدود من ولي العهد سيفتح آفاق جديدة".

الدعم اللا محدود من ولي العهد سيفتح آفاق جديدة 🇸🇦#موسم_الرياض

#ولي_العهد_في_معرض_السيارات pic.twitter.com/t4UJdrb6vp — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) November 25, 2019

وغرد مستخدم آخر: "زيارة سمو ولي العهد لأي فعالية هو اكبر دعم للقائمين عليها وكذلك فيه تشجيع للزوار للقدوم اليها والاطلاع على ما فيها، وآخرها زيارته اليوم حفظه الله الى معرض السيارات المقام ضمن فعاليات موسم الرياض".

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زيارة سمو #ولي_العهد لأي فعالية هو اكبر دعم للقائمين عليها وكذلك فيه تشجيع للزوار للقدوم اليها والاطلاع على ما فيها



وآخرها زيارته اليوم حفظه الله الى معرض السيارات المقام ضمن فعاليات #موسم_الرياض



#ولي_العهد_في_معرض_السيارات pic.twitter.com/EWS0P2E1Mr — ابوحسن #تالي_الليل (@Mbm20007) November 25, 2019

​ويضم معرض الرياض للسيارات، أكثر من 1200 سيارة كلاسيكية ونادرة في العالم، تبلغ قيمتها أكثر من ملياري ريال سعودي.

وتم الكشف في حفل افتتاح المعرض عن "سيارة المستقبل 2030"، وهي النسخة الوحيدة حول العالم، وتم إطلاقها لأول مرة خلال المؤتمر الصحفي المصاحب لإطلاق المعرض وهي سيارة كهربائية بالكامل استغرقت صناعتها ستة أشهر، بتصميم من الإيطالي فابريسيو خبير السيارات، والوحيدة من نوعها في العالم، وتم الكشف عنها للمرة الأولى في الرياض على أن يتم وضع اللمسات الأخيرة للسيارة شهر مارس/آذار المقبل.

​ويقام في معرض الرياض للسيارات عدد من الفعاليات الهامة، مثل مزاع معرض الرياض للسيارات، ومعرض لسيارات فيراري، وسباق المحاكاة، وسباقات الدرافتنغ، وعدد من الحفلات الموسيقية.

كما قام عدد من المشاهير بشراء سيارات من المعرض، مثل نجم كرة القدم البرازيلي الشهير، رونالدينيو، والممثل المصري، محمد رمضان، الذي خطف ثاني سيارة بالمعرض.